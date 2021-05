Karla Mosley, Beautiful/ L’attrice di Maya Avant è incinta: secondo figlio a luglio!

L’attrice Karla Mosley, che nella celebre soap “Beautiful” ha interpretato Maya Avant, è incinta. In occasione della festa della mamma Karla, classe 1981, ha annunciato tramite Instagram di essere in attesa del secondo figlio: “Con profonda e umile gratitudine onoro tutte le madri, le zie e le donne guaritrici premurose nella mia vita e nella vostra. Sì. Andremo ad ampliare la famiglia all’inizio di luglio! Molte emozioni, ma soprattutto una profonda e silenziosa gratitudine”, ha scritto. La foto che ha accompagnato il lungo messaggio vede Karla Mosley con il pancione ben in vista su una spiaggia. L’attrice è legata a John Rogers, con cui ha avuto già una figlia, Aurora Imani Rogers, nata il 17 agosto 2018. In passato è stata sposata con Jeremiah Frei Person, da cui si è separata nel 2016.

Karla Mosley: che fine ha fatto Maya Avant?

Karla Mosley è diventata famosa per aver interpretato Maya Avant in “Beautiful”. Maya è stata il grande amore di Rick Forrester e per essere stata il primo personaggio transgender della storia della tv americana. Ma che fine ha fatto l’aspirante attrice? Dopo essere riusciti a risolvere i loro problemi di coppia ed essere diventati genitori della piccola Lizzie, grazie alla sorella Nicole Avant, Maya e Rick hanno lasciato Los Angeles e si sono trasferiti a Parigi. Il figlio di Brooke Logan ed Eric Forrester ha deciso di continuare a lavorane nella moda nella Capitale francese. In Europa, però, le cose non hanno funzionato e la coppia ha deciso di divorziare. Maya è tornata a Los Angeles con la figlia e ha raccontato alla ex suocera Brooke quanto successo. La Avant è stata vicina a Hope quando ha creduto di aver perso sua figlia Beth e anche a Thomas, quando è morta Caroline. Dopodiché, il personaggio è uscito definitivamente dalla soap opera, insieme alla piccola Lizzie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karla Mosley (@karlamose)

