Kate Middleton come sta?/ Borgnis: “La foto pubblicata su Instagram nasconde un messaggio…”

A Mattino 4, in diretta su Rete 4, è stato ospite il giornalista Antonio Caprarica. Si parlava del principe William, che oggi compie 42 anni, nonchè della moglie, Kate Middleton, che poche settimane fa ha annunciato di avere un cancro.

“Erano circa 6 mesi che non si vedeva in pubblica”, ricorda Caprarica riferendosi all’apparizione di Kate Middleton per il Trooping the color. Sir Nunzio Alfredo d’Angeri, ospite di Mattino 4, aggiunge: “E’ un compleanno straordinario, sono tutti assieme in famiglia, grazie a Dio sembra che incomincino tutti a star meglio ovviamente dopo una malattia abbastanza grave. Il cancro purtroppo non si cancella, non è una influenza, ma stanno andando bene, le cure funzionano, sono assistiti da grandi professionisti e speriamo in bene”.

COME STA KATE MIDDLETON? “QUEL SALTO DELLA SIEPE…”

Massimo Borgnis, direttore di Chi, anch’egli ospite di Mattino4, aggiunge: “Meghan e i biscotti di cani? E’ uno dei fallimenti più colossali della coppia del Sussex, questo è proprio un buco di comunicazione assurdo, direi che Meghan ormai è fuori dai giochi, lei la guerra l’ha persa su tutti i fronti e arriverà un suo declino inevitabile e piuttosto rapido”, dice il giornalista riferendosi al fatto che Meghan pubblicizzasse i biscotti per i cani mentre Kate Middleton era presente al Tropping The Color.

Borgnis ha fatto notare anche la foto pubblicata oggi dalla pagina Instagram di William e Kate, in cui si vede lo stesso figlio del Re mentre salta una siepe tenendo per mano i suoi tre splendidi figli: “Il salto della siepe ricorda il superamento di un ostacolo, come dire che sta andando tutto bene, abbiamo saltato gli ostacoli più grossi tutti insieme”, con un chiaro riferimento quindi alla malattia di Kate Middleton. La speranza, ovviamente, è che la principessa possa rimettersi il prima possibile, anche se già la sua apparizione durante il recente festeggiamento del compleanno di Re Carlo III ha rassicurato molti alla luce anche delle numerose indiscrezioni, a volte preoccupanti, circolanti negli ultimi tempi.

