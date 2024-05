Kate Middleton come sta? Non apparirà in pubblico tutto il 2024/ Le indiscrezioni: “Non porterà la parrucca”

Kate Middleton continua la battaglia contro il cancro: la principessa del Galles, secondo persone a lei vicine, non avrebbe intenzione di apparire in pubblico per il resto dell’anno e avrebbe deciso di non indossare la parrucca. Una fonte reale, parlando al Daily Beast Friday, ha affermato: “Mi è stato detto che l’agenda di Kate per quest’anno è vuota. Non c’è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno”. L’anonimo, vicino alla famiglia reale, ha aggiunto: “La cosa fondamentale per lei ora è evitare qualsiasi tipo di stress o ansia e andare avanti con il compito di migliorare”. Quando la scuola finirà e i tre figli di Kate e William saranno liberi dagli impegni, la principessa trascorrerà del tempo con loro e con i suoi parenti ad Anmer Hall nel Norfolk, in Inghilterra, come spiegano i media britannici.

I genitori dei compagni di classe dei tre figli della Middleton hanno dichiarato al Daily Beast di non aver visto Kate assistere ad alcuna partita o evento scolastico negli ultimi mesi. La moglie di William, infatti, non avrebbe intenzione di apparire in pubblico: sta curando il suo recupero in casa, “per dare priorità alla sua privacy, come ha detto nel suo video”. Nel messaggio in cui annunciava la malattia, Kate Middleton aveva dichiarato: “Ci auguriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo”.

Ma Kate Middleton come sta? Ha reso nota la sua malattia nel marzo 2024 ma non ha mai rivelato che tipo di cancro fosse. La principessa del Galles ha rivelato però che era sottoposta a chemioterapia e che la malattia era ancora nelle sue “fasi iniziali” e dunque curabile. Nel 2024 la moglie di William si è mostrata pochissimo in pubblico: prima dell’annuncio era stata avvistata soltanto seduta sul sedile del passeggero di un SUV guidato dalla madre, vicino al Castello di Windsor. Qualche settimana dopo invece era stata vista ad un mercato contadino con William: l’ultima apparizione pubblica ufficiale di Kate è avvenuta però nel dicembre 2023 per una funzione religiosa a Natale e secondo le indiscrezioni, anche nei prossimi mesi non la vedremo.











