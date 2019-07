Kate Middleton e Meghan Markle: c’è tensione/ “Battesimo Archie, pronta a scappare”

Tensione in corso tra Kate Middleton e Meghan Markle? E’ questo l’ultimo gossip reale che giunge dopo il battesimo del piccolo Archie che si è celebrato nei giorni scorsi. Ma chi e cosa avrebbero fatto sorgere questo dubbio? A parlare dopo l’evento, come riferisce Il Fatto Quotidiano, è stata Judi James, esperta di linguaggio del corpo, la quale è arrivata addirittura a dichiarare: “Kate Middleton era pronta a scappare”. A tale conclusione sarebbe giunta analizzando nei minimi dettagli gli unici due scatti ufficiali della cerimonia super blindatissima e privata relativa al battesimo di Archie e pubblicati sui social da Meghan Markle e dal principe Harry. In particolare, l’attenzione dell’esperta si sarebbe soffermata sulla foto di gruppo con la royal family (quasi) al completo – dalla quale mancava la Regina Elisabetta – in cui Kate era seduta su una sedia, quasi in disparte rispetto al resto della famiglia. Sul suo viso, inoltre, sarebbe emersa una certa tensione. Un particolare che prima ancora della James era stato notato dai sudditi reali e che aveva contribuito ad alimentare il gossip in merito ad una presunta rottura tra le due coppie di cognati.

KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE: TENSIONI IN CORSO

Per il battesimo del piccolo figlio di Meghan Markle e del principe Harry, la zia di Archie Kate Middleton non avrebbe neppure scelto un abito inedito, indossando un vestito rosa caramella firmato Stella McCartney ma già visto in altre tre occasioni. Tuttavia, la Middleton ha anche deciso però di sfoggiare lo stesso paio di orecchini indossati da Lady Diana nel giorno del battesimo di Harry. La si vede seduta in prima linea su una sedia, come sempre in una posa rispettosa del protocollo ma, secondo l’esperta, proprio per tale ragione il messaggio che trasmette è che sarebbe pronta a scappare da quella situazione che non la metterebbe a suo agio. Ed il principe William? Ebbene, anche per lui le cose non sarebbero poi differenti. In piedi alle spalle della moglie, è ritratto con un sorriso tiratissimo e dal suo volto non lascia trapelare alcuna emozione. Insomma, la coppia non sembrerebbe aver condiviso almeno emotivamente la stessa gioia dei due neo genitori, dai quali invece trapela un sorriso dolce e materno di Meghan e uno sguardo emozionato di Harry, seduto al fianco della madre del suo piccolo Archie.

