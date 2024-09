Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful, sposa per finta Clayton Norcorss al Grande Fratello 2024: scoppia la polemica

Per la quarta puntata del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ha deciso di sfruttare il filone Beautiful, tentando il colpaccio con l’ospitata di Katherine Kelly Lang, meglio nota al pubblico italiano come la Brooke Logan della longeva soap. Il conduttore è riuscito a portare l’attrice nella Casa, convincendola a prendere parte ad un finto matrimonio a tema Beautiful con un suo ex collega, nonché amico: Clayton Norcross. Parliamo del primo attore che ha interpretato Thorne Forrester nella soap, e che oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024.

Così, dopo un siparietto di Katherine Kelly Lang con Jessica Morlacchi, grande fan di Beautiful, e una lunga attesa dell’attrice in una delle stanze della Casa del Grande Fratello, in giardino è stato allestito un patio con tanto di fiori per celebrare il matrimonio (fake) tra Brooke e Throne.

Critiche per il finto matrimonio tra Katherine Kelly Lang e Clayton Norcross

Il tutto, ovviamente, all’insaputa di Clayton Norcross, che è apparso stupito di rivedere Katherine Kelly Lang dopo tanti anni. I due si sono abbracciati, hanno sorriso e hanno inscenato il finto matrimonio, con tanto di Jessica Morlacchi come prima damigella e lancio del bouquet. La cerimonia è stata anche coronata da un bacio sulle labbra cinematografico e dagli applausi dei presenti. Peccato che il pubblico non ha apprezzato allo stesso modo la scena. Su X (ex Twitter) c’è chi ha definito ‘imbarazzante’ la scena, trovandola addirittura ‘surreale’. C’è chi, inoltre, ha notato in Katherine Kelly Lang un piccolo disagio per il siparietto messo in piedi, e chi ha invece criticato l’atteggiamento di Alfonso Signorini e qualche gaffe fatta dal conduttore anche con l’inglese. Insomma, non proprio una parentesi riuscitissima per il Grande Fratello.

