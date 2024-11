Forse con il suo nome di battesimo non è propriamente nota; ‘colpa’ dei 37 anni vissuti nei panni di Brooke Logan in Beautiful. Stiamo parlando di Katherine Kelly Lang, attrice immensa che grazie alla soap opera è entrata nel cuore degli appassionati non solo nella sua terra d’origine, gli Stati Uniti d’America, ma anche qui in Italia. L’attenzione nei suoi confronti non manca anche per le trame di gossip dato che, in passato, è stata legata ad un imprenditore italiano – Alex D’Andrea – ma la liaison è già da tempo conclusa. Ora nel cuore di Katherine Kelly Lang c’è il compagno Dominique Zoida con il quale condivide la quotidianità, gioie e soddisfazioni.

“Ci sentiamo già sposati, non c’è bisogno di un pezzo di carta”, raccontava in un’intervista Katherine Kelly Lang a proposito dell’amore che la lega al compagno Dominique Zoida. “Ci siamo conosciuti ad una festa e mi ha conquistato con il suo sorriso; c’è stata subito sintonia, è stato facile trovarsi bene insieme…”.

Dominique Zoida, di cosa si occupa il compagno di Katherine Kelly Lang

Ma chi è Dominique Zoida, compagno di Katherine Kelly Lang? Entrambi molto discreti dal punto di vista della quotidianità condivisa ma qualche dettaglio sulla vita professionale è comunque noto. Anche lui ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo e in particolare del piccolo schermo. Ex produttore televisivo con diverse esperienze di spicco nel contesto statunitense.

Ma oggi, come si apprende in rete, Dominique Zoida – compagno di Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan in Beautiful, pare abbia lasciato l’attività di produttore televisivo per dedicarsi ad un ambito decisamente lontano da quello dei set. Come si legge su Fanpage, sarebbe infatti impegnato come imprenditore con diverse attività legate al mondo del fitness. Spicca, nel merito della relazione tra Katherine Kelly Lang e il compagno Dominique Zoida, la differenza d’età di 16 anni: un concetto che non sembra destare preoccupazioni di coppia dato che, ormai da anni, la liaison viaggia su binari felici.

