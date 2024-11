Iconica è dire poco, forse da sola potrebbe reggere l’intera impalcatura di una delle soap opera più longeve e seguite di sempre: stiamo parlando di Katherine Kelly Lang, per tutti ‘semplicemente‘ Brooke Logan in Beautiful. Un’intera vita dedicata alle questioni strettamente legate alla famiglia Forrester, 40 anni di presenza sul set della soap opera che con piacevole prepotenza da decenni irrompe nelle case di tutto il mondo. Ma chi è Katherine Kelly Lang oltre il personaggio di Brooke Logan in Beautiful?

Dominique Zoida, chi è il compagno di Katherine Kelly Lang/ “Tra noi c’è stato un colpo di fulmine…”

“Ho avuto tante occasioni nella mia vita ma senza dubbio Beautiful è parte di me, è come una famiglia; ci impegniamo tutti ancora oggi dopo 37 anni. E’ qualcosa di meraviglioso, sono onorata di far parte ancora della soap”. Parlava così Katherine Kelly Lang alcune settimane fa a La Volta Buona di Caterina Balivo. Parole che confermano quanto vestire i panni di Brooke Logan in Beautiful sia per lei quasi una sorta di vita parallela, qualcosa che ormai sente come parte dominante della sua stessa vita.

Jeremy Skott, Zoe Katrina, Julian Snider: chi sono i figli di Katherine Kelly Lang/ “Rapporto fantastico…”

Katherine Kelly Lang, da Beautiful a Ballando con le stelle: “Trattata malissimo…”

La carriera cinematografica di Katherine Kelly Lang, chiaramente, non si ferma unicamente all’esperienza nei panni di Brooke Logan in Beautiful. Nonostante la soap sia parte dominante della sua attività professionale, ha avuto modo di prendere parte anche ad altri progetti prestigiosi seppur in maniera meno corposa rispetto ai 37 anni vissuti nel progetto statunitense.

Gli appassionati di tv ricorderanno anche l’esperienza di Katherine Kelly Lang che non riguarda il mondo della recitazione e che tra l’altro è stato vissuto proprio in Italia. L’attrice, alcuni anni fa, si è infatti cimentata in Ballando con le stelle. Un’esperienza non proprio positiva e, sempre nel salotto de La Volta Buona, l’attrice confessò di non conservare un gran ricordo: “Colpa della giuria, mi hanno trattata malissimo; mi davano voti bassi e hanno cercato di farmi piangere senza motivo…”.

Katherine Kelly Lang: “Clayton Norcross? Mai stati insieme!”/ ‘Brooke Logan’: “A Ballando trattata male…”