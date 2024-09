A volte il passo dalla finzione alla realtà è veramente molto breve, soprattutto quando si tratta di amore. Una ‘chicca’ di gossip arriva direttamente dal cast di Beautiful e torna in auge in vista della prossima puntata del Grande Fratello 2024. Di chi stiamo parlando? Di Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang, rispettivamente Thorne Forrester e Brooke Logan nella soap opera statunitense. Ma cosa c’entrano i due attori con i rumor di cronaca rosa? A quanto pare tra i due attori potrebbe esserci stato un flirt e a raccontarlo è proprio Clayton Norcross, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024.

“Una volta mi ha invitato a una festa a casa sua e dopo pranzo mi ha invitato dentro la sua camera…”. Inizia così Clayton Norcross, incalzato da Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 – nel momento del suo ingresso – su un eventuale interesse anche nella vita reale per Katherine Kelly Lang, attrice nei panni di Brooke Logan in Beautiful. “Mi ha guardato negli occhi e mi ha baciato. E’ stata una grande sorpresa per me; ma la nostra storia è durata poco…”.

Thorne Forrester e Brooke Logan, altro che soap: Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang insieme anche nella realtà

Ma quindi, Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang sono stati insieme? A quanto pare, seppur per un periodo breve ma intenso, la risposta sarebbe affermativa. Thorne Forrester e Brooke Logan hanno dato vita anche nella realtà ad una liaison che pare risalga a circa 32 anni fa. Da allora il rapporto si è sposato su un baricentro diverso, un rapporto di amicizia impreziosito dalla longeva collaborazione sul set di Beautiful. “Noi siamo sempre stati amici”. A questo punto, in vista della puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 dove sarà ospite proprio Katherine Kelly Lang – alias Brooke Logan – chissà che non arrivino da parte sua nuovi retroscena, o addirittura smentite, sulla liaison avuta con Clayton Norcross.