Katherine Kelly Lang: “Brooke di Beautiful? Amo interpretarla”/ “Ma sono diversa…”

Katherine Kelly Lang, attrice americana amatissima in Italia per essere, sin dalla prima puntata, l’interprete di Brooke Logan in Beautiful, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha fatto un bilancio dei suoi primi 60 anni di cui, più della metà trascorsi interpretando la star indiscussa della famosa soap americana. Un personaggio, quello di Brooke, che ha permesso all’attrice di sperimentare diverse situazioni anche se, assicura, non sono per niente uguali. “Io sono così diversa da lei”, racconta al settimanale Oggi. Un personaggio, quello di Brooke, a cui è estremamente legata e a cui non ha mai pensato di rinunciare. “Bred Bell (il produttore di Beautiful ndr) è sempre stato molto generoso con me e mi ha sempre lasciato tempo per altri progetti. Certo, dopo tanti anni è impossibile non aver voglia di andare altrove ogni tanto, non sentire la necessità di cambiare o di una nuova sfida. Ma ho avuto la libertà di farlo”, aggiunge.

Katherine Kelly Lang: “L’amore? Ora so cosa vuol dire”

Bellissima, con una grande energia e voglia di vivere, Katherine Kelly Lang affronta le sfide della sua vita con lo stesso entusiasmo di quando aveva 20 anni. Il lavoro le ha regalato grandi successi e riconoscimenti, ma anche nella vita privata ha vissuto esperienza importanti. Si è sposata due volte, ma da anni ha un grandissimo amore che la rende serena e felice. Al suo fianco, infatti, c’è Dominque Zoida con cui vive una vera favola. “Proprio come per tutti, ho imparato molto nella mia vita. Ora so cosa conti davvero in una relazione“, ammette. Infine, al giornalista che le chiede che tipo di compagnia sia, risponde: “amorevole, empatica, gentile. E aggiunge determinata”, conclude.

