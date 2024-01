Katia Fanelli, gravissimo lutto per l’ex volto di Temptation Island/ “La vita è veramente crudele e ingiusta”

Temptation Island, grave lutto per Katia Fanelli: è morto il padre Giancarlo

Un gravissimo lutto ha colpito una protagonista di Temptation Island delle scorse edizioni: Katia Fanelli. La giovane era rimasta particolarmente impressa nell’immaginario degli spettatori del reality dei sentimenti di Canale 5 per la sua simpatia e ironia e per l’essere particolarmente sopra le righe. Nelle scorse ore invece, Katia attraverso un post sui social ha annunciato che oggi compie 30 anni ma non ha assolutamente la voglia e la forza di festeggiare perché pochi giorni è morto il suo papà Giancarlo.

Nel dettaglio, Katia Fanelli devastata dalla morte del papà Giancarlo ha affidato ad un lungo post su Instagram il suo dolore ma anche il suo ringraziamento al padre che per lei, i suoi fratelli e sua madre è stata una figura di riferimento. L’uomo, sempre stando a quanto riporta l’ex volto di Temptation Island si è spento a 75 anni appena compiuti a causa di un brutto male che in meno di due mesi se lo è portato via. “Mi manca il fiato, ho il cuore frantumato e le forze che mi abbandonano” ha confessato Katia

Katia Fanelli in lutto, è morto il papà Giancarlo: “La vita è veramente ingiusta”

Katia Fanelli ha annunciato con queste struggenti parole la morte del papà Giancarlo Fanelli avvenuta il 9 gennaio 2024: “Scrivo con le lacrime agli occhi perché dieci giorni fa è venuto a mancare mio babbo… un brutto malaccio ce l’ho ha portato via in soli 2 mesi… 💔 A volte la vita è veramente ingiusta ed il destino veramente crudele. Oggi compio 30 anni, tu non ci sei ed io non sento alcun bisogno di festeggiarlo, perché non è questa la mia priorità.”

L’ex volto di Temptation Island, Katia Fanelli ha poi detto addio al papà con una lunga serie di elogi. Lo ha ritratto come un uomo grandioso e coraggioso che ha insegnato e trasmesso a lei ed i fratelli i valori veri della vita. Un grande lavoratore, umile e ricco di valori e principi, sempre pronto ad aiutare tutti e con una grande bontà d’animo. Molti volti noti del reality di Canale 5 come Nunzia Sansone e Francesco Chiofalo hanno dimostrato affetto e condoglianze a Katia attraverso i social per il gravissimo lutto che ha colpito lei e tutta la sua famiglia.

