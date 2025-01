Katia Follesa verso il Festival di Sanremo 2025: Carlo Conti ha scelto una co-conduttrice

Si avvicina sempre di più il Festival di Sanremo 2025, manca circa un mese al ritorno della kermesse musicale più attesa e importante d’Italia, e nelle scorse ore è spuntata una importante notizia riguardo alle vallette della rassegna, con Carlo Conti che avrebbe deciso di portare Katia Follesa sul palco dell’Ariston. L’attrice rappresenterebbe la quota comica della kermesse, un anno dopo Teresa Mannino, altro volto importante della comicità italiana.

A rivelarlo è stata l’agenzia di stampa Ansa, che ha svelato la presenza di Katia Follesa a Sanremo 2025, mentre aumentano anche le chance di vedere Serena Rossi al Festival, l’attrice sarebbe una delle nuove idee di Carlo Conti, che pare aver confermato quanto fatto da Amadeus negli ultimi anni, ovvero dei co-conduttori differenti per le varie cinque serate del Festival, mentre tra i nomi in lizza resta caldo anche quello di un’altra comica come Geppi Cucciari, oltre ai due cantanti che Sanremo lo conoscono bene come Annalisa e Mahmood.

Sanremo 2025, non solo Katia Follesa: resiste anche l’idea Annalisa

Dopo le voci circolate già negli anni scorsi, il nome di Annalisa torna a bazzicare intorno al teatro Ariston in vista di Sanremo 2025, con la cantante terza classificata lo scorso anno che è tra i nomi in lizza per la co-conduzione al fianco di Amadeus. Nessuna conferma per il momento, anche se già nei mesi scorsi era trapelata la volontà di Carlo Conti di voler puntare sull’artista ligure lanciata da Amici di Maria De Filippi oltre un decennio fa.

Da non scartare anche la pista Mahmood, che darebbe seguito a quanto visto lo scorso anno con Marco Mengoni, uscito a testa altissima dopo una prima serata da co-conduttore pressoché perfetta e dove ha messo in mostra delle doti da showman non certo indifferenti, nei prossimi giorni saranno rese note le decisioni con maggior precisione.

