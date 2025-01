A poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha svelato alcuni retroscena sulla kermesse musicale in un’intervista a Gaspare Baglio per il mensile di Trenitalia, La Freccia. Prima di tutto, Conti ha confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli al DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan. Tuttavia, il conduttore ha voluto fare un’importante precisazione: “Confermo che Selvaggia Lucarelli ci sarà, ma non come co-conduttrice del DopoFestival, bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate”.

Dunque, il presentatore unico e ufficiale del DopoFestival resta Cattelan, mentre Selvaggia Lucarelli apparirà come ospite per dare la sua opinione su quanto accadrà sul palco del Teatro Ariston. Nessuna menzione di Giulia De Lellis, di recente al centro di rumor che la vedono nel cast del DopoFestival come opinionista dedicata ai look dei protagonisti del Festival. Con l’annuncio dei 30 cantanti in gara, è sfumato il “sogno” di Conti di chiudere le serate a mezzanotte e mezza. Il conduttore, tuttavia, sembra determinato a concludere la trasmissione ad un orario che risulti favorevole sia per il pubblico che per Alessandro Cattelan e il suo DopoFestival.

Carlo Conti svela nuovi retroscena su Sanremo 2025: “Selvaggia Lucarelli sarà al DopoFestival”

“Ci sarà ovviamente margine per gli ospiti e per fare altro. Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan”, ha affermato Carlo a La Freccia di gennaio 2025. Tra le novità di questo Sanremo, poi, c’è la classifica parziale. Ogni sera, ad eccezione di quella dedicata alle cover, che non influirà sul risultato finale, saranno rivelati i nomi dei cinque Big più votati. Tuttavia, per mantenere alta la suspense, l’ordine in cui verranno annunciati sarà totalmente casuale.

Per quanto riguarda i Big in gara, Conti ha colto l’occasione per smentire alcune voci, precisando che artisti come Sfera Ebbasta, Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro non hanno presentato alcun brano per partecipare a quest’edizione di Sanremo. La selezione, però, non è stata affatto semplice per il direttore artistico: “Ho ascoltato le canzoni, indipendentemente da chi le ha presentate, cercando di fare una playlist il più variegata possibile”. A questo punto, non resta che attendere il prossimo febbraio per ascoltare i brani e assistere ai commenti pungenti di Selvaggia Lucarelli al DopoFestival.