KATIA PIANGE PER IL PADRE A C’È POSTA PER TE: “MI IGNORI DA 7 ANNI PER COLPA DI TUA MOGLIE”/ Poi la pace

“Io non chiedo molto: chiedo una videochiamata, un abbraccio, sentirti ogni tanto”, è l’appello implorante che Katia fa a suo padre a C’è posta per te. L’uomo è in chiara difficoltà, tentenna di fronte alla visione della figlia in lacrime ma non sembra propenso ad aprire la busta. Guarda e riguarda la sua compagna Maria, cosa che porta la De Filippi a dirgli: “Ma puoi decidere tu? Se continui a fare così alimenti i possibili dissapori tra Maria e Tua figlia.”

Sua moglie, d’altronde, ammette che per lei va bene aprire la busta e riabbracciare Katia. L’uomo, ancora tentennante, alla fine prende la sua decisione e apre la busta. Questo sancisce la pace sia tra Katia e suo padre che tra Katia e Maria. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Katia a C’è posta per te per suo padre Massimo: “Si è allontanato per la nuova moglie”

La puntata di C’è posta per te 2023 del 18 febbraio ha tra le sue storie anche quella di una figlia che cerca suo padre. In studio fanno il loro ingresso Antonio e Katia che sono compagni. È lei a chiamare per suo padre Massimo che non vede e sente da 7 anni. “È lui che ha deciso di sparire dalla mia vita quando ho deciso di separarmi dal mio ex marito, Michele, che è il fratello della compagna di mio padre. Il motivo per il quale non mi parla è che Maria è arrabbiata con me perché ho lasciato il fratello.”

Maria, la compagna di suo padre, è anche stata una sua amica ed è proprio per la loro amicizia che ha conosciuto suo padre. I due hanno infatti 16 anni di differenza, motivo per il quale all’inizio tengono la loro relazione segreta. Una relazione che, una volta venuta a galla, causa la rottura nella famiglia: suo padre, infatti, smette di vedere i suoi figli proprio per volontà di Maria, gelosa che incontrando loro potesse incontrare anche la sua ex.

Katia ritrova suo padre dopo 7 anni di silenzio a C’è posta per te

Katia è l’unica che inizialmente ha continuato ad avere un rapporto con suo padre e Maria, anche questo si è però interrotto quando la ragazza ha lasciato il suo ormai ex. Da allora suo padre è scomparso per 7 anni ma lo rivede a C’è posta per te: “Mi sei mandato. – gli dice – Non so se tu hai mai sofferto come io ho sofferto per te. Da quando mi sono separata mi hai voltato le spalle ma so che non è per colpa tua, ma per colpa di tua moglie”.

