Katia Ricciarelli: “Abbandonai Inter per Juventus”/ “Nerazzurri perdevano sempre”

Katia Ricciarelli ha ammesso di avere cambiato fede calcistica e di non essersene pentita: “Sono dell’opinione che quando un rapporto non va bisogna avere il coraggio di dire no, non fate bene. Per questo motivo ho lasciato anche l’Inter per la Juventus: si lascia un marito e si lascia una squadra”, ha ammesso l’artista nel corso di una intervista andata in onda su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora.

Il cambio di casacca pare sia avvenuto in occasione degli anni d’oro della Vecchia Signora. “Era un periodo nero per i nerazzurri, perdevano i continuazione, quando si è delusi ripetutamente bisogna avere il coraggio di chiudere”, ha raccontato la cantante lirica. La Ricciarelli insomma non ritiene che la fede calcistica sia per sempre, così come l’amore. Se i risultati non sono buoni, dunque, un tifoso ha il diritto di smettere di sostenere la propria squadra. “E’ come se io ‘steccassi’ di continuo. Se un mio fan a quel punto mi mollasse, farebbe bene”, ha ribadito.

Katia Ricciarelli: “Abbandonai Inter per Juventus”. La storia

Katia Ricciarelli ha dunque rivelato di essere una tifosa della Juventus, anche se in passato aveva sostenuto pubblicamente l’Inter. In particolare, in alcune occasioni era anche stata ospite a Quelli che il calcio proprio come inviata speciale per i nerazzurri. Le delusioni calcistiche però l’hanno portata a cambiare fede. Adesso è una fedele bianconera.

Anche se nel recente periodo la storia si è invertita. L’Inter infatti è tornata a collezionare risultati abbastanza soddisfacenti, concorrendo per lo scudetto, mentre i bianconeri hanno iniziato a far fatica. L’avvio di stagione per la squadra di Massimiliano Allegri non è stato infatti un successo, con annessa la delusione dell’eliminazione dalla Champions League. Chissà che la cantante lirica non decida di mettere nuovamente in dubbio la sua squadra del cuore.

