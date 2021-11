Katia Ricciarelli attacca Jessica e Lulù Selassiè/ “Le darei delle delle sberle…”

Nel daytime del Grande Fratello Vip 2021 trasmesso oggi, martedì 30 novembre, sono stati mostrati momenti della 23esima puntata che ha decretato l’eliminazione di Clarissa Selassiè, ma anche un durissimo scontro tra Katia Ricciarelli e le Principesse. Dopo essersi scontrate nel salone della casa più famosa d’Italia, mentre erano chiuse nella stanza blu durante l’ingresso in casa di Valeria Marini, Katia Ricciarelli e Manila nazzaro si sono scagliate contro Jessica, Lulù e Clarissa.

“Sai cosa vi manca? La gavetta e l’umiltà“, dice la Nazzaro. “Guarda che siamo già umili abbastanza per quello che siamo”, replica Jessica scatenando la dura reazione della Ricciarelli. “Ma cosa siete? Ho incontrato principi e regnanti e non erano come voi. Ma che caz* dite? Molte cose potevate imparare dalla sottoscritta come l’umiltà che voi non avete“, sbotta ancora la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli contro le Principesse Selassiè

Katia Ricciarelli non nasconde il proprio risentimento nei confronti di Jessica Selassiè che ha ammesso che nella casa del Grande Fratello Vip 2021 vorrebbe vedere più giovani e meno adulti. Dopo lo scontro in diretta, la cantante lirica si lascia andare ad un duro e amaro sfogo nei confronti della maggiore delle Principesse.

“Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Io a 14 anni ero già a lavorare in fabbrica. ma andate a lavorare principesse o non principesse. Io se avessi delle nipoti così le darei delle sberle“, conclude la Ricciarelli in confessionale. In casa, dopo uno scontro così duro, tornerà la pace?

