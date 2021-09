Katia Ricciarelli attacca Valentina Nulli Augusti/ “Lei al GF VIP? La facevamo nera!”

Nel corso della quinta diretta del Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti ha fatto il suo ritorno nella Casa per un nuovo confronto. Questa volta non c’era il suo ex Tommaso Eletti dall’altra parte (che ha incontrato brevemente solo alla fine), ma alcuni gieffini che l’hanno criticata, come Sophie Codegoni, Alex Belli e Soleil Sorge. Un confronto che ha acuito l’ostilità tra le due parti ma che tanto è piaciuto al pubblico, tanto che in molti chiedono che Valentina sia una nuova concorrente.

Signorini, fiutando la cosa, ha subito chiesto alla Nulli Augusti “Ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il covo delle vipere?“, e la sua risposta è stata un sì più che deciso oltre che agguerrito. Un’ipotesi che ad alcuni nella Casa non è affatto piaciuta, a Katia Ricciarelli in primis.

Katia Ricciarelli contro Valentina Nulli Augusti: “La facevamo nera”

La cantante, grande protagonista della quinta diretta del Grande Fratello Vip, si è detta subito contraria all’ipotesi di un ingresso nella Casa di Valentina Nulli Augusti come concorrente. “Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. – ha esordito la Ricciarelli, motivando il suo malumore – Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto.”

Si è dunque schierata a favore di Tommaso Eletti: “Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no.” Insomma, si allarga la lista dei ‘nemici’ di Valentina nella Casa.

