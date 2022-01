Katia Ricciarelli choc su Nathaly: “Ci vorrebbe un camionista grosso che la prende e..”/ L’ira di Veneziano

Sono ore di fuoco per Katia Ricciarelli. La cantante lirica è al centro della bufera per le frasi dette a Lulù Selassiè che hanno scatenato la dura reazione del web che sta chiedendo a gran voce la squalifica. Nelle ultime ore, tuttavia, un’altra polemica ha coinvolto la Ricciarelli. Tutto è nato da una conversazione tra la cantante e Soleil Sorge al termine dell’aperitivo del giovedì sera. Mentre erano sedute in veranda, nel vedere Nathaly Caldonazzo, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una battuta che ha scatenato ulteriormente le proteste del popolo del web. “A questa ci vorrebbe un camionista grosso con due sigarette in bocca, che la prende e…. Di quelli bruti che ti fanno di tutto”, ha esclamato Katia ridendo a crepapelle con Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli non espulsa e provvedimenti per altri concorrenti?/ Indiscrezioni..

Frasi che, come scrive il Vicolo delle News, ricordano le frasi dette da Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4 insieme a Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Se quest’ultimi furono semplicemente richiamati, Salvo Veneziano fu squalificato direttamente. Cosa accadrà, invece, questa sera?

Sonia Lorenzini contro Katia Ricciarelli dopo la battuta su Nathaly Caldonazzo

Dopo aver ascoltato la battuta di Katia Ricciarelli su Nathaly Caldonazzo, Sonia Lorenzini si è scagliata contro la cantante difendendo la categoria dei camionisti. “Io per esempio sono fiera di essere figlia di un camionista”, ha scritto l’ex gieffina su Instagram.

Katia Ricciarelli squalificata dal GF Vip?/ Lo sponsor Mikado: "Ci dissociamo da..."

“Mio padre che è una brava persona conosce il sacrificio del lavoro, lavoro che lo ha portato sulla strada per tanti anni permettendo a noi di vivere una vita meravigliosa, mio padre che la sua passione l’ha in qualche modo trasmessa a me, mio padre che conosce il significato della parola umiltà, mio padre che ha dei valori e me li ha trasmessi… Non ha mai perso la dignità! Sentire certe cose da parte di certe donne, nei confronti di altre donne e di tutta una categoria di lavoratori, in televisione, non solo fa ribrezzo ma è una cosa di una bassezza infinita….”, ha concluso.

Katia Ricciarelli a Lulù Selassiè: "Se fossi come te mi sparerei"/ Web indignato

Passa Nathaly

Katia: a questa ci vorrebbe uno di quegli uomini tipo camionista grosso…(fa gesti per intendere prestante e rozzo)… che la prende e…(mima gesto di stritolamento)

*ridono*#KATIAFUORI#gfvip pic.twitter.com/4NPIF717Fy — Medusa (@FaTinaameta) January 6, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)





© RIPRODUZIONE RISERVATA