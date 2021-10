Katia Ricciarelli/ Ci sarà scontro al Gf Vip con Valentina Nulli? Tutti lo credono…

Gli attacchi di Katia Ricciarelli a Tina Cipollari e Valentina Nulli…

Questa settimana Katia Ricciarelli è stata abbastanza tranquilla al Gf Vip. Se all’inizio aveva preso un po’ di mira Alex Belli non gradendo i suoi outfit troppo sgargianti, adesso non può fare a meno di stargli vicino. “Lui non quaglia” ha detto in diretta, quando Signorini ha fatto notare che tra i due c’è molta complicità. L’attore ha ironizzato dicendo: “É una donna pericolosa“. Comunque la sua indole aggressiva l’ha dimostrata nei confronti di Valentina non apprezzando una sua dichiarazione rilasciata in puntata lunedì: “Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene.” Katia Ricciarelli dopo la dichiarazione di Cipriani nei confronti di Tina Cipollari si è scagliata contro l’opinionista di Uomini e Donne raccontando un retroscena accaduto in un programma Mediaset, dove le due donne si sono incontrate e Tina ha maltrattato la Ricciarelli perché si dava delle arie in quanto cantante lirica. La soprano le ha risposto a tono, ma di quell’esperienza ha uno spiacevole ricordo. Katia è anche imprevedibile perché parlando con Amedeo ha definito Alex Belli una persona troppo furba.

Katia Ricciarelli, il pubblico contro di lei, ma…

Katia Ricciarelli non piace al pubblico, ma ai coinquilini sì, visto che hanno votato la sua immunità, lei invece ha nominato Andrea. Il suo modo di cambiare idea su una persona in continuazione, dire sempre quello che pensa, la rendono antipatica, difatti in molti aspettano solo il momento che vada al televoto per mandarla via dalla Casa. Non riesce ad essere simpatica, il suo atteggiamento da prima donna infastidisce, è una bomba ad orologeria non si sa mai quando possa esplodere.

Katia nella prossima puntata dovrà vedersela con Valentina, alcuni coinquilini temono una sua entrata nella Casa, probabilmente potrebbe accadere visto che la diretta interessata lo ha chiesto. Con Katia troverà pane per i suoi denti, ci sarà da divertirsi. La Ricciarelli potrebbe essere messa a confronto anche con Alex, il suo modo di cambiare opinione non piace al GF che vorrà vederci chiaro perché dalle conversazioni confidenziali con Belli, arrivare a dirgli che è “furbo” e il suo buonismo è solo una strategia di gioco, necessita dei chiarimenti.

