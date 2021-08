Katia Ricciarelli concorrente al Grande Fratello Vip 6?/ “Ha firmato il contratto!”

Il cast del Grande Fratello Vip 6 ha la sua prima concorrente ufficiale. È quanto fa sapere la rivista Oggi, nel numero in edicola questa settimana, rivelando che la celebre cantante Katia Ricciarelli avrebbe finalmente firmato il contratto che fa di lei una delle partecipanti alla prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza il 13 settembre.

“Katia Ricciarelli, 75, sarà tra i concorrenti di punta della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’artista veneta aveva inizialmente smentito le nostre indiscrezioni relative alla partecipazione. Nei giorni scorsi ha finalmente firmato il contratto, formalizzando così la sua presenza nella casa più spiata d’Italia”, si legge infatti sulla nota rivista che, dunque, non lascerebbe dubbi in merito alla presenza della cantante lirica.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip? Il sì dopo i dubbi iniziali…

Proprio alcuni giorni fa, Katia Ricciarelli si è infatti espressa sulla sua possibile presenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Alla pagine del settimanale Vero, la cantante ha però tentennato, parlando di dubbi in merito e dichiarando: “Non posso dire nulla perché non ho ancora le idee chiare in merito”. Tuttavia, non ha negato la presenza di trattative in atto, ammettendo “Diciamo che ci sono delle interlocuzioni in atto…”

Gli aggiornamenti che arrivano oggi svelano, dunque, che queste interlocuzioni hanno alla fine trovato esito positivo. La cantante, dunque, si appresta a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per dare il via a un’avventura che sicuramente la vedrà protagonista di tante dinamiche interessanti.

