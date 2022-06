Katia Ricciarelli: concorrente Tale e quale show o opinionista GFVip?/ Lei svela…

Katia Ricciarelli a Tale e quale show o al Grande Fratello Vip?

Sono trascorsi pochi mesi da quando Katia Ricciarelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 di cui è stata concorrente dando vita a numerose dinamiche e scontri con diversi concorrenti, ma il nome della cantante lirica torna ad essere accostato alla televisione italiana. Secondo alcuni rumors, infatti, la Ricciarelli, a settembre, potrebbe essere concorrente di Tale e Quale show 2022 o opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotta sempre da Alfonso Signorini.

A Tale e quale show, tuttavia, sono stati accostati diversi nomi di ex vipponi, oltre a quello della Ricciarelli, come quelli di Davide Silvestri, Alex Belli e delle sorelle Selassiè che parteciperebbero come concorrente unico. Oggi, dopo rumors e indiscrezioni, a svelare tutta la verità sul proprio futuro professionale è proprio la Ricciarelli.

La verità di Katia Ricciarelli

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Katia Ricciarelli ha messo fine a tutti i rumors svelando quello che sarà il suo futuro in tv. “Se è vero che a settembre farò Tale e Quale Show? No ragazzi non ci sarò, io non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita“, ha svelato ammettendo di non voler più accettare progetti che richiedono una presenza così lunga.

E sul Grande Fratello Vip? “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo“, ha aggiunto. La Ricciarelli, dunque, sembra intenzionata a tornare al suo grande amore ovvero la musica lirica e il teatro.

