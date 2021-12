Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 2021/ Manila in lacrime:”va via un terzo della mia presenza”

La fatidica data in cui molti concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 decideranno se continuare il loro percorso all’interno della casa o abbandonare il reality si avvicina sempre di più. Tra chi va c’è la tristezza di coloro che resteranno all’interno della casa. Molti concorrenti, infatti, hanno affermato di voler abbandonare la casa prima del Natale per trascorrere le feste in famiglia, tra cui Katia Ricciarelli e Aldo Montano.

Manila Nazzaro a Soleil Sorge: "Ti sceglierei tra mille"/ Dichiarazione 'd'amore' e…

Nella giornata di ieri alcuni concorrenti hanno ribadito la loro volontà di lasciare il reality. La notizia dell’abbandono di Katia, aggiunta all’incertezza di Soleil Sorge sul suo futuro nel reality ha sconvolto Manila Nazzaro che dopo aver abbracciato la ragazza le ha confessato: “Senza di te non sarebbe uguale per me qui dentro, lo sai. Va via Katia e va via un terzo della mia presenza qui dentro”. Anche Soleil ha commentato, in riferimento alla puntata di venerdì: “Non so se ce la faccio”.

Soleil Sorge e Alex Belli hot in cucina/ Video, lui “sexy quando vai di mattarello…”

Katia Ricciarelli abbandona la casa per Natale, la tristezza nei concorrenti

Katia Ricciarelli ha più volte affermato la sua intenzione di abbandonare la casa il 13 dicembre per via di un impegno lavorativo preso per i giorni di Natale. Insieme alla cantante altri concorrenti potrebbero abbandonare la casa durante la puntata del prossimo lunedì: Aldo Montano, Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri.

Molti concorrenti vorrebbero uscire dal reality e fare ritorno alla loro vita quotidiana. Anche Alex Belli, ha più volte affermato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021, soprattutto nell’ultima settimana, quando la preoccupazione per il suo matrimonio è cresciuta a dismisura, assieme all’attore anche Francesca Cipriani ha espresso la volontà di voler ritornare a casa dal suo futuro marito. Al momento però non c’è ancora nulla di ufficiale, per avere una risposta definitiva sarà necessario attendere le prossime puntate e l’ufficialità da parte di tutti i concorrenti.

Manila Nazzaro rimprovera Soleil su Sophie "Hai esagerato"/ Biagio appoggia "Pesante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA