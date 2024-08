Manila Nazzaro è pronta a tutto per avere un altro figlio. Lo vuole dal suo grande amore Stefano Oradei, con il quale ha ritrovato la felicità ed un equilibrio apparentemente perfetto. Per completare il quadro della gioia manca solo un piccolo o una piccola per casa, un desiderio che la coppia vuole trasformare in realtà al più presto, come dichiarato dalla stessa Manila. “Stiamo bene assieme e vogliamo una famiglia più grande, per questo motivo ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni”, le parole della Nazzaro.

Un sogno che l’ex di Cozza vuole trasformare in realtà, anche se è ben consapevole delle difficoltà legate all’età. “Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza”, ha spiegato Manila Nazzaro con gli occhi a cuore in una bella intervista al settimanale Di Più.

Manila Nazzaro sogna un altro figlio per “completare” la sua storia d’amore con Stefano Oradei

Dopo i primi due figli avuti dl’ex calciatore Francesco Cozza, dunque, Manila Nazzaro sogna il terzo e il primo con Stefano Oradei. “Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre”, ha ribadito. Nell’intervista l’ex Miss Italia ribadisce che i controlli danno un po’ di speranza, perché “sono fertile e ho una buona riserva ovarica”. Tutto bene anche per Stefano, che con lei sogna in grande, come spiegato a Di Più.

“Vogliamo vivere anche la gioia di un figlio nostro, completerebbe il nostro amore e noi dal canto nostro ci stiamo impegnando per realizzare questo desiderio”, ha detto Manila Nazzaro. “Con Stefano vicino tutto è più facile e più bello”, chiude innamorata e speranzosa la showgirl.