Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro lasciano il Grande Fratello Vip 2021?/ Rischio esodo il 13 Dicembre…

Atmosfer natalizia nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Anche se non hanno ancora ricevuto la conferma ufficiale da Alfonso Signorini, tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa a settembre hanno ormai capito che la finale del reality non si terrà il 13 dicembre. tutti aspettano di sapere per quanto tempo è stato prolungato il reality. Nel frattempo, si preparano a festeggiare in casa l’Immacolata Concezione. Esattamente come accaduto lo scorso anno, anche i vipponi della sesta edizione del reality, oggi, addoberanno la casa con l’albero di Natale. Le decorazioni saranno autentiche e originali.

Ieri sera, infatti, il Grande Fratello ha riunito tutti i concorrenti intorno al tavolo e, dopo aver fornito tutto il materiale necessario, ha fatto realizzare delle palline personalizzate. In casa, l’atmosfera natalizia si sente già e tutti non vedono l’ora di poter entrare ufficialmente nel clima di Natale.

Grande Fratello Vip 2021: chi potrebbe lasciare la casa

Nonostante il clima di festa e del Natale si senta già nella casa del Grande Fratello Vip 2021, sono diversi i vipponi che potrebbero decidere di non accettare il prolungamento e di andare via il 13 dicembre, giorno in cui originariamente si sarebbe dovuta svolgere la finale. Oltre ad Aldo Montano che ha svelato di aver già richiesto lo smoking per la puntata del 13 dicembre anche se un’ulteriore telefonata con la moglie Olga che gli ha già chiesto di restare, anche Manuel Bortuzzo ha già fatto intendere che andrà via il 13 dicembre.

Nelle scorse ore anche Manila Nazzaro ha messo in dubbio la propria permanenza. Dopo uno sfogo dovuto alla poca collaborazione degli altri concorrenti nella pulizia della casa, ha cominciato a chiedersi cosa potrebbe dare ancora al reality qualora dovesse decidere di restare. Anche Soleil ha molti dubbi, ma i fan pensano che la maggior parte deciderà di restare e saranno pochi coloro che andranno via come accadde lo scorso anno quando a non accettare il prolungamento furono solo Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.





