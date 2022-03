Katia Ricciarelli loda Soleil Sorge/ ” È come ero io alla sua età, molto legata a me”

Uno dei personaggi più controversi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata Katia Ricciarelli. La donna durante la sua esperienza all’interno del reality è stata più volte criticata per le sue accuse nei confronti degli altri concorrenti, soprattutto verso le sorelle Selassié. Nonostante tutto, la donna è riuscita a stringere alcuni legami molto forti all’interno della casa, soprattutto con Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli assente al Grande Fratello: lite con Signorini?/ Rumor: “per Covid”

Durante un’intervista a SuperGuidaTv la soprano ha lodato l’ex concorrente definendola il personaggio più vero di questa edizione: “Io ero molto legato a lei e viceversa. Soleil era come ero io alla sua età”. La cantante ha anche rivelato di voler fare la giudice in un talent show: “Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Anzi, amo le contaminazioni!”.

Clarissa Sélassié punita dagli autori del Gf vip?/ L'attacco a Katia Ricciarelli le costa caro...

Katia Ricciarelli “Esperienza al GF formativa”

Katia Ricciarelli durante la sua intervista ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip e in merito alle critiche ha ammesso di non essere pentita per il suo comportamento all’interno del reality: “Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto perché l’ho scelto io. Non posso dare la colpa a nessuno. Ho voluto fare io questa esperienza e l’ho fatta”.

L’esperienza al Grande Fratello Vip 2021 stata fondamentale per la soprano che ha ammesso come la convivenza forzata all’interno della Casa per quasi 6 mesi le abbia insegnato a rispettare gli altri, anche se il più delle volte la donna è apparsa irrispettosa nei confronti degli altri concorrenti: “Quando gli altri non ti rispettano ti viene voglia di rispondere a tono. Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa”.

Patrizia Pellegrino festeggia l'eliminazione della Ricciarelli/ "Giustizia è fatta!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA