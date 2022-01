Katia Ricciarelli “Manuel Bortuzzo non mi guarda”/ “E Lulù ha detto a Manila che…”

L’intervento di Alfonso Signorini ieri al Grande Fratello Vip 2021 ha placato gli animi all’interno della Casa, ma non ha risolto i problemi. Lo dimostrano le parole di Katia Ricciarelli, che nella tarda mattinata di oggi si è recata nella Glass Room per dare il buongiorno a Soleil Sorge, che era ancora a letto. La cantante voleva farle sapere che, nonostante il discorso fatto dal conduttore, ha notato che alcuni atteggiamenti dei coinquilini non sono cambiati. Ad esempio, ha incontrato Manuel Bortuzzo che, a differenza degli altri giorni, non l’avrebbe degnata neppure di uno sguardo.

Katia Ricciarelli a Barù: "Ti massaggio il cu*etto”/ Lui: "Lo voglio davanti"

“Notizia della giornata, Manu mi ha incontrata, neanche guardata. Cosa gli ho detto? Quindi non si capisce più niente“, ha confidato Katia Ricciarelli a Soleil Sorge, che dal canto suo si è detta stanca di questa situazione: “O si chiarisce e si chiede scusa o niente“. Lei sarebbe pronta a metterci una pietra sopra dopo aver ricevuto o dato delle scuse.

Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ Signorini: "Arrivate riserve legali al GF VIP"

Katia Ricciarelli a Soleil Sorge: “Lulù vuole un confronto ma…”

“Io ieri ho chiesto scusa o no?“, ha proseguito Katia Ricciarelli. La cantante ha poi dato un’altra notizia a Soleil Sorge. Pare che Lulù Selassié abbia deciso di chiarire con lei quanto accaduto, ma ad una sola condizione: che Manila Nazzaro presenzi il confronto. “Adesso mi ha detto Manila che Lulù le ha detto che vuol parlare con me davanti a lei. Io non ho bisogno di testimoni. Ho bisogno di testimoni secondo te?“, ha raccontato Katia all’influencer. La cantante, stufa della situazione, si è detta “stanca delle ipocrisie“. Poi ha aggiunto: “Non voglio più discutere“.

Fausto Leali squalificato al GF Vip ma Katia Ricciarelli no, perché?/ È polemica!

Dunque, Katia Ricciarelli è pronta a chiarire per metterci una pietra sopra per arrivare ad una convivenza pacifica, ma se le intenzioni sono sincere. Durante la giornata le due si sono ritrovate in giardino: “Non possiamo cambiare quello che è stato detto, ma le idee non cambiano“. Dal canto suo Soleil Sorge ha spiegato che non è possibile ripartire da zero: “Non ho intenzione di far finta di nulla, ma possiamo avere un quieto vivere, andare avanti senza avere a che fare con queste discussioni che vengono strumentalizzate“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA