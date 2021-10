Katia Ricciarelli “Ne ho passate tante nella mia vita”/ “L’amore per Josè Carreras..”

Nelle ultime puntate, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di accesi diverbi con alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, con Carmen Russo con cui però la soprano sembra aver fatto pace. Confidandosi con Alex Belli ha dichiarato: “Abbiamo chiarito. Mi piace riappacificare i rapporti”. L’attore ha poi risposto facendo notare alla Ricciarelli che Carmen Russo le vuole bene perché la cerca sempre. Belli ha aggiunto: “Al di là della personalità, tu sei una donna alpha. Tu hai il potere di condizionare e capisci anche le altre persone, le altre donne, in maniera istintiva e quando viene a mancare il tuo amore le altre ne risentono tanto”.

Katia Ricciarelli: "Josè Carreras lasciò la moglie per me"/ "É stato un amore folle"

Katia Ricciarelli riferendosi agli ultimi scontri avuti al Grande Fratello Vip ha chiesto ad Alex Belli se le è sembrata troppo dura. L’attore le ha risposto: “Io credo che tu sia bella così. Fai bene a dire le cose così come le senti. Sei una donna talmente intelligente che a volte ci torni sopra, raddrizzi il tiro. Non sei stata dura”. Katia allora ha ammesso le sue fragilità dichiarando di sentirsi una donna d’acciaio: “Sono una donna d’acciaio, ne ho passate tante e nella mia vita ne ho viste di tutte i colori, però ho sempre affrontato tutto. Ma sono una donna anche molto fragile”.

LITE CARMEN RUSSO KATIA RICCIARELLI GF VIP 2021/ "Fuori di testa per quelle parole…"

Katia Ricciarelli ha sofferto per Josè Carreras: “Non c’è stato più niente da fare”

Katia Ricciarelli si confida con Miriana Trevisan e parla del suo amore per Josè Carreras. L’uomo all’epoca era sposato e, in nome dell’amore per lei, ha lasciato la moglie. La cantante però ha capito che le cose tra loro non avrebbero funzionato e ha deciso, inizialmente, di interrompere la relazione con lui. I due però poi sono tornati insieme e la loro relazione è proseguita per 13 anni. Katia Ricciarelli però ha ammesso: “Ho sofferto molto io con lui”. Katia Ricciarelli ha raccontato di essere riuscito a perdonarlo una volta ma di non essere riuscita a farlo una seconda: “Non c’è stato poi più niente da fare”.

Katia Ricciarelli: rabbia e solitudine al Gf Vip/ Lite violenta con Carmen Russo e Alex Belli ma il pubblico…

Miriana la guarda e le dice: “Si capisce che lo hai amato proprio tanto. È quell’amore di passione, quello che desideri ma non puoi avere. Si sente quando ne parli”. Katia però pensa che gli amori più profondi siano quelli della maturità: “L’amore più importante per me è sempre l’ultimo, quello della maturità. È quello che ti lascia una traccia più profonda”. Si sarà riferita al suo ex marito Pippo Baudo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA