Katia Ricciarelli perdona Davide Silvestri/ “Non provo rancore ma ho notato che…”

Katia Ricciarelli “Non sono una vecchia”, bufera e riappacificazione con Davide

Katia Ricciarelli perdona Davide Silvestri. La cantante lirica ha accolto nella sua stanza il giovane assicurandogli di non avere nessun rancore nei suoi confronti. La Ricciarelli ha ammesso: “Non ho avuto nessun pensiero rancoroso nei tuoi riguardi”. Davide Silvestri chiede scusa dopo che l’aveva definita vecchietta in modo scherzoso. Davide aveva provato a spiegarle che la sua era solo un’espressione ironica e divertente, che non voleva in alcun modo essere offensiva: “No Katia, ma dai, fuori mi danno del “nanetto”, chiamo anche Giucas “vecchietto”. Comunque se ti dà fastidio non te lo dirò più, neanche per scherzo”. Katia però si era mostrata offesa e l’aveva invitato a moderare le parole: “Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. La prossima volta che me lo dici ti giuro ti do una sberla. Avete esagerato e oltrepassato il limite, state attenti a come parlate”.

Dopo la discussione, Davide però ha voluto assumersi le sue responsabilità caricandosi delle colpe. Katia Ricciarelli ha manifestato apprezzamento per il gesto di Silvestri: “Ho visto che sei rimasto male e non sei uno che ci rimane male. Se diranno qualcosa saprò come rispondere”. Nella lite è stato coinvolto anche Barù su cui però Katia ha sentenziato: “Mi è simpatico, ma deve evitare di fare l’eccessivo, perché è tagliente a volte”. Katia fa poi notare a Davide: “Vedi che in sostanza la pensiamo alla stessa maniera. Ho capito che la solitudine si vince con il prossimo”.

Katia Ricciarelli prende in giro Gianmaria Antinolfi

Katia Ricciarelli si prende gioco di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore ha avuto un crollo dopo che Federica Calemme non gli ha nascosto di pensare ad un altro uomo fuori dal reality. Gianmaria è rimasto spiazzato ed è poi scoppiato a piangere tra le braccia di Manila Nazzaro che gli fa notare di essersi allontanato dagli affetti della casa: “Un affetto unisce e non divide”. Katia Ricciarelli non sembra credere però alle lacrime di Gianmaria Antinolfi e con tono ironico replica: “Sta a pezzi Gianmaria? Era a pezzi anche per Sophie”. Anche Soleil Sorge le fa eco: “Sta a pezzi, ma dai. Era a pezzi da quando è finita con me”.

Il tutto divide l’opinione dei telespettatori. Se da una parte c’è chi crede che Katia e Soleil siano diventate un’alleanza malsana, dall’altra c’è anche chi non supporta la condotta da “playboy” ad oggi assunta da Gianmaria nel reality, flirtando prima con l’ex, poi con Sophie e infine con Federica. Cinica sino in fondo Katia Ricciarelli oppure ottimo attore Gianmaria Antinolfi? Forse entrambe le verità sono plausibili, sta di fatto che l’ex signora Baudo ci piace com’è, diretta e senza filtri e non risparmia più nulla a nessuno. Ci sarà da divertirsi ancora nelle prossime dirette, parola di Katia.



