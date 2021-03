Katia Ricciarelli “Pippo Baudo mi chiese di abortire”/ “Poi sono stata punita…”

Katia Ricciarelli è stata sposata con Pippo Baudo per quasi vent’anni. Dopo una lunga relazione col tenore José Carreras, durata 13 anni, la soprano ha sposato il 18 gennaio 1986 il noto conduttore televisivo. I due si sono sperati nel 2004 per poi divorziare ufficialmente tre anni dopo. La Ricciarelli non ha avuto figli.

Nel corso di una recente intervista con Francesca Fagnani nel programma le Belve, l’ex moglie di Pippo Baudo ha parlato proprio della mancata maternità: “Cosa mi è mancato di più nella vita? Dovrei dirti: ‘il figlio‘, ma poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”. La cantante lirica ha anche raccontato di quando rimase incinta all’inizio della relazione con Pippo Baudo, ma lui le chiese di abortire.

Katia Ricciarelli: l’aborto e la mancata maternità

Katia Ricciarelli, ospite di Francesca Fagnani, ha raccontato della decisione di interrompere la gravidanza, dopo aver scoperto di aspettare un figlio da Pippo Baudo: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Lo scorso luglio a “Io e te” di Pierluigi Diaco, la Ricciarelli ha ribadito: “Beh io vivo senza figli. Io sono stata costretta e poi non sono venuti, si può vivere anche senza figli”. In una nuova intervista concessa al Quotidiano Nazionale, Katia Ricciarelli ha parlato della fine del suo matrimonio con Pippo Baudo: “Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto…”.

