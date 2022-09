Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo? Ultimo amore non si scorda mai”/ “Vivo e vivrò sola”

Katia Ricciarelli, ospite della trasmissione “Citofonare Rai Due”, condotta da Paola Perego e Simona Ventura e andata in onda nella mattinata di domenica 25 settembre 2022, ha raccontato di avere debuttato nel mondo della musica a otto anni, fino a diventare una delle più grandi cantanti liriche del mondo: “Ho fatto gavetta, o meglio, l’ha fatta per me mia mamma, che ha lavorato tantissimo per consentirmi di studiare. I giovani di oggi pretendono invece di fare tutto subito e questo non va bene: se si desidera che una carriera duri tanto, bisogna studiare. Quando dico ai miei allievi dell’Accademia di studiare, faccio presente loro che io non ho ancora smesso di farlo, nonostante la mia età”.

Con Mike Bongiorno Katia Ricciarelli non ha avuto rapporti diretti, ma “avevo un gran rispetto e finire al centro di una puntata del Rischiatutto mi ha inorgoglito moltissimo. Per il mondo lirico approdare in televisione non era semplice. Era totalmente un altro pianeta, in quel periodo”.

KATIA RICCIARELLI: “MATRIMONIO CON PIPPO BAUDO FU UNA PAZZIA”

Nel prosieguo di “Citofonare Rai Due”, Katia Ricciarelli ha trovato anche l’attimo più opportuno per esprimere un concetto filosofico: “Quando ci sono le difficoltà e trovi la forza di sopportarle puoi veramente dire di avere raggiunto la felicità. Voglio essere serena e fare una vita serena”. E l’amore con José Carreras? “Si dice che il primo amore non si scordi mai, ma non è vero, non si scorda l’ultimo! Oggi a me l’amore non può regalare più nulla. Con Pippo Baudo potevamo stare insieme e vivere gli ultimi anni della nostra vita in compagnia. Adesso dovrei mettermi con uno perché mi faccia compagnia? No, ormai vivo da sola”.

Ripensando alle sue nozze con Pippo Baudo, Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Avevo una grande ammirazione nei confronti di Pippo, ci amavamo moltissimo. Quel matrimonio è stata una pazzia, i fotografi avevano pagato per posizionarsi sui balconi. Io non ero abituata a tutto questo”.

