Katia Ricciarelli, scoppia il caso Manuel Bortuzzo/ Rotto il sodalizio, arriva la nomination?

“Onestamente, così come la apre ce la fa anche a chiuderla”. In seguito a queste parole, pronunciate da Katia Ricciarelli nei confronti di Manuel Bortuzzo, è scoppiata una bufera al Grande Fratello VIP. Social su di giri per le dichiarazioni della cantante e fan di Bortuzzo sul piede di guerra. Tutto è successo durante una partita a carta tra Katia e Manila, quando ad un certo punto l’ex Miss Italia ha manifestato disagio a causa degli spifferi che provenivano dal giardino e ha chiesto di chiudere la porta.

Manuel Bortuzzo storia d'amore con Lulù al capolinea?/ La possibile uscita...

Quando la Ricciarelli si è accorta che il “responsabile” della porta aperta era il giovane nuotatore, se l’è presa parecchio, suscitando la reazione del web, tra cui quella di un caro amico di Manuel, Davide Ismaele, che ha definito il comportamento di Katia “indifendibile”. In tanti, come lui, hanno ritenuto esagerata la reazione della Ricciarelli, ma anche poco comprensiva nei confronti di un ragazzo alle prese con una disabilità. Lei sembra pronta a nominarlo rompendo così un legame forte che li contraddistingueva fino ad ora nel loro percorso al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli, complotto per le nomination?/ Jessica e Lulù nel mirino, web...

Katia Ricciarelli, il grande amore per il cagnolino Ciuffi e gli scherzi ai suoi compagni d’avventura

Katia Ricciarelli sta vivendo comunque grandi emozioni al Grande Fratello VIP. Una di queste l’ha provata al termine di una delle ultime puntate serali, quando ha finalmente riabbracciato il suo amato cagnolino Ciuffi, dopo aver trascorso un periodo di Natale non semplice dentro la casa. Oltretutto laa cantante è stata – come sempre – una delle preferite della settimana e quindi è risultata immune alle nomination.

Un’altra bella notizia che Katia ha ricevuto durante la scorsa puntata è stata quella dell’arrivo di Kabir Bedi come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: la cantante lirica ha detto di non stare nella pelle per l’arrivo in casa del famoso attore. E presa dall’entusiasmo, dopo la diretta, si è divertita a fingersi sonnambula girando per tutta la casa in cerca del suo amatissimo cagnolino Ciuffi.

Manuel Bortuzzo perché lascia il GF Vip?/ “Visite mediche”, le possibili date

Katia Ricciarelli, gli scontri con le princess al Gf Vip

La cantante ha preparato poi un altro scherzo per i vip: è andata in giro per la casa cantando e nascondendosi, fingendo che fosse stata Sophie ad avere la sua voce. Nei giorni a seguire, tuttavia, si è scontrata con le Principesse Selassié perché la loro sorella minore Clarissa, ormai ex concorrente del programma, aveva scritto parole molto pesanti nei confronti dell’amica Manila.

La cantante ha dunque preso le difese di Manila, dicendo che le principesse avrebbero dovuto difenderla, visto tutto quello che fa per loro ogni giorno. Un’altra cosa che ossessiona Katia è il disordine e con Barù e Davide pensa di voler nominare qualcuno che è disordinato, perché è un aspetto che crea disagio nella casa. Nel mirino della Ricciarelli sembrano esserci soprattutto Sophie e Soleil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA