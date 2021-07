Katia Ricciarelli/ “Singolo con Dj Jad? Non mi sono atteggiata a regina del rap”

È Katia Ricciarelli una delle ospiti di Una voce per Padre Pio, il concerto benefico organizzato a Pietrelcina in cui diversi artisti della scena musicale italiana faranno la loro comparsa sul palco per testimoniare il loro legame con la figura del santo. Nel frattempo, qualche giorno fa, Katia ha rilasciato una lunga intervista al Giornale in cui ha ripercorso parte della sua carriera e della sua vita ‘in musica’, anche se ultimamente starebbe sviluppando nuovi progetti che in futuro potrebbero vederla impegnata al cinema e in tv. Particolarmente ambizioso quello riguardante il grande schermo: “Il cinema è stata una cosa in più nella mia carriera, che ho fatto con professionalità e professionisti e da cui ho ottenuto ottimi risultati”, ha dichiarato in premessa la Ricciarelli. “Sto pensando ad un film sulla mia vita che non parli solo della mia carriera – prosegue –, ma anche del mio privato”.

Katia Ricciarelli: “Avvicinare i giovani al melodramma”

Importante anche l’impegno preso per portare i giovani a teatro, in particolare introducendoli al mondo del melodramma. “Anche qui abbiamo un buco generazionale pazzesco”, annota con rammarico Katia. “Se vai a teatro trovi sempre le stesse persone e di ragazzi non se ne parla. Bisognerebbe invece educarli in quello che come dico io, è un prodotto Made in Italy al 100% già dal 1600. Bisogna rispettarlo ed amarlo perché ce lo invidia il mondo intero, e dobbiamo fare in modo che i giovani non vadano all’estero. Qui in Italia non vengono considerati come si dovrebbe”. A questo scopo, probabilmente, Katia Ricciarelli ha dato vita a una collaborazione con il ‘giovane’ Dj Jad, sulla scia di altre ‘signore’ della musica italiana che di recente hanno accettato di produrre uno o più singoli insieme alle nuove leve del settore (una su tutte, Orietta Berti).

Katia Ricciarelli parla della canzone con Dj Jad

Riguardo al nuovo singolo, apparentemente distante dalla sua ‘vecchia’ produzione musicale, Katia Ricciarelli specifica: “A questo punto della mia vita credo di non dover dimostrare niente a nessuno per tutto quello che ho fatto nella mia carriera. È bello a volte fare scelte che fanno bene anche allo spirito. Come dicevo sono una persona curiosa e penso che tutta la musica sia bella, basta farla con professionalità. Ho comunque avuto apprezzamenti da tantissime persone che hanno capito lo spirito con cui ho partecipato al progetto, in maniera simpatica e ironica. Non mi sono atteggiata a regina del rap”.

