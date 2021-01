Alberto Urso è fidanzato?/ Si dichiara su Instagram: “Sei bellissima, ti amo…”

C’è anche Alberto Urso, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 in onda oggi sempre sulla stessa rete a partire dalle 14. Ricordiamo Alberto come il vincitore della diciottesima edizione di Amici, anche se – più di recente – ha saputo distinguersi dimostrando il suo talento in diverse occasioni, alcune – come quella di febbraio sul palco dell’Ariston – anche eccellenti e assolutamente inaspettate. Con alle spalle appena due anni di carriera, Urso si distingue già come uno dei tenori più virtuosi del panorama attuale, nonostante questo genere di musica sia così poco valorizzato e talora costretto a scendere a compromessi con stili più pop e commerciali. Da sempre innamorato della lirica, il giovane Alberto si è diplomato al Conservatorio di Messina e laureato in Canto Lirico presso il Conservatorio di Matera.

Alberto Urso è fidanzato?

Agli studi è seguita la sua partecipazione ad Amici, da cui è uscito vincitore dopo essersi guadagnato le attenzioni e le simpatie del pubblico a casa, soprattutto di quello femminile. A questo proposito, molti si chiedono se Alberto Urso sia fidanzato, e la risposta, per ora, è ‘no’. In compenso, uno dei suoi grandi amori (oltre alla musica) è sua madre Antonella, a cui ha dedicato una storia su Instagram pubblicata circa un mese fa.

Il filmato – molto casereccio – ritrae proprio sua mamma che gli parla mentre è intenta nelle faccende domestiche. “Ma quanto ti voglio bene”, commenta lui in sottofondo. Una vera e propria dichiarazione d’amore, che Alberto tiene a condividere col mondo intero: “Ma quanto sei bella, guardala quanto è bella… guardala! Sei splendida, sei… Sei bellissima!”.

Mamma Antonella parla di Alberto Urso

Proprio sotto al video, Alberto Urso scrive un “ti amo”, dimostrando così come sua madre sia tra le persone più importanti della sua vita. In un’intervista al settimanale Dipiù, anche lei ha dedicato parole d’affetto al suo Alberto, soffermandosi poi sul racconto del periodo più difficile della sua vita: “Alberto oggi è molto attento alla sua immagine, ma non è sempre stato così”, ha dichiarato Antonella. “Ha iniziato a 15 anni, dopo un periodo difficile. Da bambino era magro, ma all’inizio dell’adolescenza ha cominciato a mettere su dei chili, diventando sempre più cicciottello. Si vedeva grasso e non si piaceva”. Lei, da buona mamma, si è accorta di tutto: “So che soffriva in silenzio. Ancora oggi gli fa male rivedere le sue foto di quel periodo: vorrebbe distruggerle”.

Ancora, sul suo esordio in tv: “Alberto aveva superato la prima selezione per frequentare un corso di perfezionamento in canto lirico all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, ma, contemporaneamente, aveva fatto i provini per Amici. Appena gli hanno detto che l’audizione era superata, ha scelto Amici”.



