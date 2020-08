Katia Ricciarelli smaschera Pierluigi Diaco: Io e te registrato?/ Lui “l’hai detto..”

Katia Ricciarelli “smaschera” Pierluigi Diaco confermando la registrazione anticipata delle puntate della settimane di Ferragosto di Io e Te? Nella puntata dell’11 agosto che ha avuto come ospite principale Edoardo Vianello, Katia Ricciarelli, dopo aver ascoltato la canzone di Massimo Ranieri “Perdere l’amore” ha esortato il pubblico di Raiuno a pensarci bene prima di lasciare andare un amore. “E’ per questo che mi sono permessa di dire prima quella cosa che non si lascia una persona con un messaggio”, afferma Katia Ricciarelli facendo riferimento alla puntata di Io e Te del 10 agosto nel corso della quale Teresa De Sio ha raccontato di essere stata lasciata con un messaggio durante il lockdown e Santino Fiorillo ha raccontato l’amore tra Alain Delon e Romy Schneider scatenando la dura reazione della Ricciarelli che non ha condiviso il modo con cui Delon lasciò l’attrice per poi dimostrarle il suo amore dopo la sua morte. Un riferimento che ha così confermato quanto diffuso da Tv Blog in merito alle puntate di Io e Te registrate.

KATIA RICCIARELLI CONFERMA LA REGISTRAZIONE DELLE PUNTATE DI IO E TE?

Dalle parole pronunciate da Katia Ricciarelli, si intuisce come le puntate della settimana di Ferragosto di Io e Te potrebbero essere state registrate tutte in anticipo. A cercare di correggere il tiro, però, è stato Pierluigi Diaco che ha immediatamente corretto la Ricciarelli: “L’hai detto ieri e chiaramente il riferimento era alla cartolina divina“, ha detto il conduttore. Una piccola gaffe che confermerebbe quanto scritto da Tv Blog che ha anticipato la notizia delle puntate registrate di Io e Te notando come l’omaggio alla scomparsa di Franca Valeri sia avvenuto solo attraverso un messaggio in sovraimpressione. Nella puntata del 10 agosto, infatti, al di là del messaggio “Siamo tutti cretinetti, ciao Franca” apparso in sovraimpressione, non c’è stato alcun riferimento a Franca Valeri da parte del conduttore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA