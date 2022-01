Katia Ricciarelli squalificata dal GF Vip?/ Lo sponsor Mikado: “Ci dissociamo da…”

Katia Ricciarelli continuerà la propria avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 o l’esperienza giungerà al termine questa sera nel corso della nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini? E’ la domanda più gettonata sul web e a cui risponderà lo stesso Signorini questa sera. Dopo la pesantissima lite con Lulù Selassiè a cui ha rivolto nuove offese, la protesta del web non si placa. Attraverso petizioni e hashtag, il web chiede la squalifica della cantante e anche gli ex vipponi chiedono che vengano presi dei provvedimenti. Molti utenti, inoltre, stanno anche protestando scrivendo agli sponsor a cui chiedono di prendere una posizione sulla quesione.

Nelle scorse ore, su Twitter, diversi fan del Grande Fratello Vip, hanno annunciato di aver scritto dei messaggi di protesta agli sponsor e di aver ricevuto anche delle risposte. Alcuni sponsor, infatti, rispondendo ai messaggi del pubblico, si sono dissociati da alcuni atteggiamenti della Ricciarelli.

Dopo aver ricevuto diversi messaggi di segnalazione contro Katia Ricciarelli, l’azienda Mikado, sponsor del Grande Fratello Vip, ha così risposto: “Grazie per la segnalazione. Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti. Un saluto dal team Mikado”.

Negli scorsi giorni, altri sponsor hanno abbandonato il reality show e i concorrenti hanno dovuto consegnare tutti i prodotti in magazzino. Non si sa, tuttavia, se l’addio di alcuni sponsor al reality sia legato a ciò che sta accadendo in casa tra gli inquilini. Nel frattempo, sul web, proteste continuano e questa sera dovrebbero essere adottati dei provvedimenti disciplinari: chi, tra i concorrenti, sarà punito?

