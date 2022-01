Katia Ricciarelli: “Teste di caz*o”/ Un bicchiere scatena la rabbia della cantante

La notte non porta consiglio nella casa del Grande Fratello vip 2021 e nella casa più famosa d’Italia la tensione è ancora alta. Da una parte c’è Katia Ricciarelli che può contare sul sostegno di Manila Nazzaro e Soleil Sorge e, dall’altra, ci sono Jessica e Lulù Selassiè che hanno dalla loro parte Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo, Federica Lemme e Gianmaria Antinolfi. I due gruppi, ormai, vivono da separati in casa e a stento si rivolgono la parola. Katia Ricciarelli, nelle scorse ore, ha manifestato la propria insofferenza nel dover dividere la casa con determinate persone e, questa mattine, colta da un impeto nervoso, ha tirato fuori il proprio malumore.

Tutto è accaduto in cucina dove era intenta a preparare la colazione in attesa del risveglio degli altri concorrenti. Nel momento in cui ha preso un bicchiere, si è resa conto che un bicchiere era incastrato nell’altro. “Si spacca in mano e ti fai tutti i tagli. Teste di caz*o”, ha detto mentre provava a dividere i bicchieri. Cliccate qui per vedere il video.

Katia Ricciarelli, frattura insanabile al Grande Fratello vip 2021?

La frattura che si è creata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 appare ormai insanabile. La Ricciarelli e le sorelle Selassiè sono ferme sulle proprie posizioni così come il resto del gruppo. L’atmosfera, nella casa, è sempre più pesante. Dopo le discussioni, infatti, ciascun gruppo ha continuato a parlare della situazione che potrebbe essere risolta da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del reality show in onda venerdì 7 gennaio.

Sul web, nel frattempo, continua a chiedere provvedimenti disciplinari nei confronti della Ricciarelli con l’hashtag #fuorikatia ancora in tendenza su Twitter. Cosa decideranno gli autori? Lo scopriremo tra pochi giorni.

