Katia Ricciarelli vs Barù Gaetani/ “Dovrebbe cercare di controllarsi ma…”

Katia Ricciarelli non sopporta Barù Gaetani. La cantante lirica non sopporta il comportamento sopra le righe del nipote di Costantino Della Gherardesca e agli inquilini fa notare come alcune sue espressioni vengano tollerare. Katia ha quindi sottolineato una differenza di trattamento tra lei e Barù: “Barù dovrebbe darsi una controllata, dice cose pesanti e poi dicono di me”. Nelle ultime puntate, Barù aveva attaccato la Ricciarelli per le accuse nei confronti di Lulù. Alfonso Signorini però in puntata ha difeso la Ricciarelli e ha dichiarato: “Anche mia madre chissà quante volte ha detto di uno straniero ‘ma che se ne tornasse al paese suo’, mica questo fa di lei una razzista”.

Barù però aveva manifestato le proprie perplessità e parlando con Lulù aveva commentato: “La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi non lo puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono sempre super attento […] Mio nonno non ha mai detto una cosa del genere. Non è questione di generazione. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli Usa saresti fucked. Cose brutte”. Katia Ricciarelli pensa inoltre Barù abbia trascinato assieme a lui anche Davide Silvestri. Pochi giorni fa infatti, l’attore aveva apostrofato come “vecchietta” Katia Ricciarelli. Parlando con Manila, Katia le aveva spiegato: “A me ha dato fastidio Barù. Davide non deve permettersi, si fa trascinare”.

Katia Ricciarelli fuori controllo con Nathaly Caldonazzo

Katia Ricciarelli è decisamente una colonna portante del programma, spesso al centro di grandi confronti e discussioni. Durante il suo percorso ha infatti avuto modo di scontrarsi con diversi concorrenti, in particolare con le sorelle Selassiè e di recente con la new entry Nathaly Caldonazzo. L’ultima puntata si è aperta proprio con la cantante protagonista; Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda una clip divertente dove la donna, in compagnia di Manila e Soleil, ha scherzosamente recitato la parte di una delle gemelle di Shining. Subito dopo si è aperta la discussione sugli umori all’interno della casa, chiaramente ormai divisa in due fazioni distinte. Per questa ragione, il conduttore ha voluto sondare lo stato delle divisioni all’interno della casa, eleggendo proprio la Ricciarelli e Nathaly come capigruppo e invitando i concorrenti a scegliere da che parte stare. Dopo la divisione Katia ha voluto specificare che nonostante uno scambio educato di sorrisi negli ultimi giorni, non dimentica facilmente le parole forti che la Caldonazzo le ha destinato. Per il resto della serata la soprano non ha avuto un ruolo particolare in altre circostanze degne di nota, limitandosi ad osservare i successivi accadimenti della serata.

La cantante è stata nuovamente scelta come immune tra i concorrenti della casa, potendo così procedere alla nomination segreta. Per l’occasione ha scelto Federica, sostenendo di continuare a non comprendere l’atteggiamento della ragazza. Subito dopo la diretta Katia Ricciarelli ha avuto modo di confrontarsi in maniera anche piuttosto diretta con la nuova entrata Delia Duran. Nello specifico ha voluto dare la sua opinione sulla scelta, dimostrandosi poco d’accordo sulla decisione di entrare nella casa visti i dissapori palesi con suo marito, Alex Belli. Dal suo punto di vista avrebbe dovuto evitare di entrare nella casa cercando invece di risolvere i suoi problemi all’esterno. Il percorso della Ricciarelli continua ad essere molto netto, nonostante buona parte del web stia inneggiando da diverso tempo alla sua uscita visti i suoi comportamenti recenti



