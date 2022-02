Katia Ricciarelli Vs Miriana Trevisan “Brutti capelli, mi viene voglia di bruciarli”/ Il web accusa “Iena”

Ormai nella Casa del Grande Fratello Vip è evidente la frattura tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Una volta inseparabili, oggi le due si lanciano stoccate e rimangono a distanza. Se dalla parte di Katia rimane Soleil Sorge, Manila si è tanto avvicinata a Miriana Trevisan ed è proprio questo uno degli aspetti che Katia meno digerisce dell’intera situazione.

D’altronde è proprio con Miriana che la Ricciarelli ha avuto gli scontri più duri e, nonostante i tentativi di riavvicinamento, la freddezza rimane. Katia, d’altronde, lo ha dimostrato lasciandosi andare ad una nuova affermazione che sta già scatenando l’ira di alcuni spettatori del Grande Fratello Vip. In camera sua con Soleil, la Ricciarelli ha commentato sarcastica i capelli della Trevisan, arrivando a dire che li brucerebbe.

Katia Ricciarelli critica i capelli di Miriana Trevisan, Soleil appoggia…

Parlando di Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, ridendo, ha esclamato: “Con questi capelli che mi viene voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti!” Al suo fianco Soleil Sorge ha commentato che sarebbe anche il momento che Miriana togliesse le sue extension. La scena ha scatenato l’ira di molti che sul web hanno iniziato a criticare aspramente entrambe le donne. Sono però in particolare per Katia le accise di essere “una iena” o, ancora, di essere “ridicola”. Non è d’altronde la prima volta che Katia finisce nel mirino di accuse di questo tipo. In precedenza affermazioni di questo tipo, reiterate, hanno richiesto l’ingresso di Signorini nella Casa per ridare un tono ai concorrenti coinvolti.

