Katia Ricciarelli/ “Pippo Baudo? Se ho bisogno lui corre sempre. Dopo Carreras…”

La nota artista italiana Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, conosciuta come Katia Ricciarelli, continua a far parlare di sé. La cantante ha riconquistato il grande pubblico dopo una recente apparizione in televisione. In questa occasione, inoltre, ha trattato temi legati alla sua vita professionale e privata. Un talento che ha unito diverse generazioni e generi musicali. In occasione della nuova edizione del reality show ‘Il Grande Fratello Vip’, format prodotto da Mediaset, il soprano ha potuto sperimentare il ritorno sul grande schermo dopo vari anni di pausa e soprattutto confrontarsi con un nuovo gruppo di concorrenti.

Pippo Baudo, ex marito Katia Ricciarelli/ Salvò Sanremo ma non il suo matrimonio...

Recentemente, dunque, la donna ha rilasciato una lunga Intervista a Libero Quotidiano commentando con voce entusiasta: “Se Pippo venisse nella Casa farei come ho fatto a Verona: lo abbraccerei, felice. Voglio un mondo di bene a Baudo: se io ho bisogno, lui accorre. E viceversa. Ed è questa la cosa più importante” e “Carreras e Baudo? Magari mi innamoro ancora” in riferimento a domande riguardanti i suoi vecchi amori. Di seguito, tutti i dettagli a riguardo.

Pippo Baudo e Maurizio Costanzo, torte in faccia/ 'Vittime' di scherzi in tv

Katia Ricciarelli e i futuri progetti televisivi

Per quanto riguarda la carriera televisiva e le future intenzioni lavorative, Katia Ricciarelli ha espresso il desiderio di poter prendere parte, un giorno, ad un talent show dedicato interamente alla musica lirica. Non come Amici però: “Lì c’è un tenore, al massimo due per edizione. – ha ricordato. spiegando che – Io parlo di un talent show solo per cantanti lirici. Ormai se ne fanno così tanti, che si potrebbe sperimentare un format così. Parteciperei volentieri e, chissà, magari ci penserò dopo il Gf”.

Pippo Baudo e il tentato suicidio a Sanremo 1995/ Pino Pagano: "mi diede 500 mila lire"

Un’idea che ha come fine quello di risollevare anche il settore dell’intrattenimento che, in seguito alla diffusione dell’infezione da Sars-Covid, ha subito un grande calo in fatto di vendite. La soprano ha, dunque, aggiunto: “In questo momento la musica lirica è davvero a terra. Da un lato i teatri sono chiusi a causa della pandemia e i ragazzi non hanno modo di fare esperienze importanti; dall’altro molti giovani credono che basti avere una buona voce per sfondare. Non è così. Bisogna studiare tantissimo”.

Katia Ricciarelli e la relazione con Baudo

Katia Ricciarelli, dunque, nel corso dell’intervista ha parlato dell’attuale rapporto con l’ex coniuge Pippo Baudo. I due non si frequentano da tempo, ma rimane un grande rispetto.

A proposito di vecchie storie d’amore, alla cantante lirica è stato chiesto se è disposta a trovare l’amore durante il soggiorno presso la casa più spiata d’Italia. In risposta alla questione, la Ricciarelli ha dichiarato: “In realtà penso di aver già dato! Però, sa, mai dire mai: quando ruppi con Carreras non volevo più saperne degli uomini, peccato che poi, da lì a poco, mi sono sposata!».



© RIPRODUZIONE RISERVATA