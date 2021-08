Katie Fforde Una casa in riva al mare, Rai 1/ Un pomeriggio sentimentale

Katie Fforde Una casa in riva al mare va in onda oggi, sabato 28 agosto, su Rai 1 a partire dalle ore 16.45. Il titolo è stato prodotto dalla Network Movie e distribuito da Studio Hamburg Enterprises e ZDF, con la fotografia di Meinolf Schmitz, il montaggio di Maren Unterburger e i costumi di Petra Neumeister. A occuparsi della regia, invece, è stato Helmut Metzger.

Quest’ultimo si è occupato di vari episodi delle serie Squadra Speciale Cobra 11, Miss Agathe – Con lei non si scherza e Potere e passione. Nel cast, il ruolo della protagonista viene attribuito a Ulrike Folkerts, vista anche in Le tre prove di Fred, Drehkreuz Airport e Come vendere droga online (in fretta). Viene affiancata dal collega Götz Schubert, apprezzato per Markus Merthin, medico delle donne, Wolff – Un poliziotto a Berlino e Flemming. Il parterre viene completato da Romina Kuper, Stephan Szasz, Hartmut Volle, Esther Esche e Cecil von Renner.

Katie Fforde Una casa in riva al mare, la trama del film

La trama di Katie Fforde – Una casa in riva al mare è all’insegna della massima semplicità. Protagonista principale è l’avvocato di Boston Anne Clark, che all’età di 60 anni ha appena finito di occuparsi del caso Morgan. Per lei sembra giunto il momento di ritirarsi dopo oltre 25 anni di onorato servizio a causa di raggiunti limiti d’età. Nel frattempo, il suo capo Leonard viene promosso.

Anne è alle prese con vari problemi finanziari e sceglie di andarsene via dalla città, ritirandosi presso la sua casa al mare appena acquistata insieme alla figlia Holly, appena diventata avvocato. Leonard invita Anne a fare ulteriore luce sul precedente caso Morgan e lei decide di invitarlo presso la sua casa al mare, con l’aspirazione di garantire un ottimo posto di lavoro alla sua Molly. Quest’ultima conduce presso la nuova abitazione anche il suo nuovo fidanzato, un sessantenne di nome Joe con il quale Anne ha avuto anche una storia d’amore. La situazione si fa sempre più intricata ed Anne è costretta a vedersela con diverse circostanze spinose.

