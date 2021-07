Katie Goodland, moglie Harry Kane/ Un amore sbocciato tra i banchi di scuola

Katie Goodland e Harry Kane: hanno costruito una famiglia con tre figli Ivy Jane, Vivienne Jane e Louis Harry

Si chiama Katie Goodland la moglie di Harry Kane, attaccante del Tottenham e capitano dell’Inghilterra questa sera in campo per fronteggiare la nazionale italiana. I due si sono conosciuti tra i banchi di scuola e insieme hanno costruito una famiglia comprensiva di tre figli: Ivy Jane, Vivienne Jane e Louis Harry. Non si hanno molte informazioni circa la loro vita privata; nonostante appaiano spesso in pubblico come marito e moglie, Katie è pressoché sconosciuta. Su Instagram ha un seguito discreto (si parla di 180 mila follower) e, a quanto pare, ama molto pubblicare le foto dei successi del marito. Degni di nota gli scatti dei figli con indosso la maglia del papà (dove al posto del nome campeggia la scritta ‘daddy’), la stessa che ha scelto anche lei in occasione dell’ultima partita contro la Danimarca.

Katie Goodland, chi è la moglie di Harry Kane

Originaria come lui del Regno Unito, Katie Goodland è nata nel 1993 e ha frequentato la scuola insieme a Kane. In seguito si è iscritta all’università, conseguendo in breve tempo la laurea in Scienze motorie. Nel 2019, lei e Kane hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. Non sappiamo esattamente dove vivano né a quanto ammonti il loro patrimonio; per il resto, Katie è una donna molto attiva, ama lo sport (frequenta abitualmente la palestra) ed è anche proprietaria di due cani. Kane è un suo coetaneo: tra i calciatori più forti a livello internazionale (il suo soprannome, non a caso, è ‘Hurricane’), è nato il 28 luglio del 1993 e si è affermato come capocannoniere della Premier League per ben 3 volte.

