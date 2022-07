Kazuki Takahashi, morto inventore Yu-Gi-Oh/ Trovato annegato in mare: aveva 60 anni

Tragico lutto nel mondo dei fumetti, ed in particolare dei manga, nonché dei cartoni animati giapponesi: è morto Kazuki Takahashi creatore di uno degli anime più famosi al mondo, leggasi Yu-Gi-Oh!. Come riferito dall’emittente nipponica NHK, il decesso sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, sei luglio 2022, al largo di Nago, una città situata nell’arcipelago di Okinawa. Stando alle indiscrezioni pubblicate Kazuki Takahashi sarebbe deceduto per annegamento, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto. L’uomo è stato rinvenuto con addosso l’attrezzatura da snorkeling e non è da escludere quindi che abbia avuto un malore mentre era in immersione.

La guardia costiera di Nago, una volta rinvenuto il cadavere, non ha potuto fare nulla per provare a salvare la vita all’inventore del fumetto Yu-Gi-Oh!, visto che lo stesso era già deceduto da tempo, e di conseguenza si è proceduti solo all’identificazione del corpo. La polizia nipponica ha comunque aperto un’inchiesta, mentre non è ben chiaro se l’autopsia sarà eseguita o meno, visto che le autorità giapponese funzionano diversamente rispetto ad esempio a quanto avviene in Italia.

MORTO KAZUKI TAKAHASHI: IL SUO CARTONE SPOPOLO’ NEGLI ANNI ’90

Kazuki Takahashi avrebbe dovuto compiere i 61 anni il prossimo mese di ottobre, e aveva dato vita ad un vero e proprio brand da cui era stato tratto un cartone animato ma anche un gioco a carte di enorme successo che ancora resiste, ricorda SkyTg24.it, come dimostrato dalla recente pubblicazione di Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Yu-Gi-Oh! significa “re dei giochi” in giapponese, ma tenendo conto anche del protagonista dell’anime, si può anche interpretare come Re Yugi, come sottolinea Lega Nerd. Il primo cartone animato preso direttamente dal manga risale al 4 aprile del 1998, e venne mandato in onda su Tv Asahi. In seguito il cartone giunse anche in Italia dove riscosse un grande successo di pubblico soprattutto fra i più piccoli che si appassionarono delle famosissime carte da scambiare con gli amici.

