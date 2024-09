C’è anche Kelly Joyce tra i protagonisti di Tale e quale Show 2024. La cantante indossa i panni di concorrente e imita Beyoncé nella prima puntata. Una sfida piuttosto impegnativa ma tutt’altro che impossibile per una come lei, che si cimenta per la primissima volta nel ruolo di imitatrice. Secondo molti utenti potrebbe essere lei una delle favorite di questa edizione, considerando che è già una cantante affermata e di grande successo.

Ma andiamo a scoprire qualcosa più sulla sfera privata e professionale di Kelly Joyce, partendo dalle origini nobili della cantante che vanta un nonno principe, una nonna contessa ed un padre compositore. Insomma, l’albero genealogico sorride a Kelly Joyce, sulla quale ci sono grandissime aspettative. “Volevo uscire dal torpore del jazz e sono tornata in tv per superare i miei limiti”, ha detto Kelly Joyce in un passaggio a SpettacoloEu.

Kelly Joyce a Tale e Quale Show 2024 per superare se stessa: nella prima puntata è Beyoncé

Per l’artista c’è grande voglia di superarsi, di convincere innanzitutto se stessa in un’avventura inedita. La sua carriera dice che può fare un figurone, difficile infatti pensare che un talento come Kelly possa incontrare dei problemi in questa avventura. Almeno dal punto di vista del canto, tutto dovrebbe filare liscio; vedremo invece come andrà la parte di imitazione.

Il debutto nel mondo della musica risale al 2001, l’anno che segna l’inizio di una grande carriera che la vede anche al Festivalbar. Si affermerà soprattutto nel panorama jazz e poi conquisterà ulteriore notorietà con la canzone Rendez Vous ispirata agli Anni ’30, un pezzo tormentone che per diversi mesi tempestò la tv per lo spot della Wind con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, oltre Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada.

