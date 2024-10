Questa sera, venerdì 18 ottobre, Kelly Joyce si trasforma in Stromae a Tale e quale show 2024. Una sfida difficilissima per la cantante, che fino a questo momento ha collezionato figurone e applausi. Vincitrice della terza puntata, non si è riuscita a ripetere nella quarta per un soffio. La sua ultima esibizione, nei panni di Tina Turner, è comunque valsa una fragorosa standing ovation, oltre ai complimenti non scontati dei giurati che sono rimasti a bocca aperta.

Kelly Joyce ha lasciato il segno con il suo stile, il suo carisma e con la sua energia incontenibile. Tutti ingredienti necessari per regalare al pubblico di Tale e quale show una “Proud Mary” all’altezza. Kelly ha reso omaggio a Tina Turner nel migliore dei modi e questa, per la quinta puntata di tale e quale show 2024, cercherà di fare lo stesso con Stromae. Ci riuscirà?

Kelly Joyce si trasforma in Stromae a Tale e quale show 2024

Sarà necessaria la migliore Kelly Joyce per l’imitazione di del cantautore, produttore discografico e rapper belga Stromae. Si preannuncia dunque un’interpretazione in pieno stile hip hop per la concorrente di Tale e Quale Show 2024, considerata una delle potenziali vincitrici di questa edizione. Per quanto concerne la vita privata, forse non tutti sanno che Joyce è felicemente sposata con un imprenditore italiano di nome Giacomo Fambri.

Romagnolo doc, ha conquistato il cuore della cantante diversi anni fa. Nel 2015 si sono sposati a Rimini, a pochi passi dal mare: “Scegliemmo Rimini perché oltre ad essere la città natale di Giacomo, anche io ci ho vissuto per anni con la mia famiglia”, aveva rivelato Joyce. “A Rimini abbiamo tanti amici e parenti, volevamo tutti vicino”, le parole della cantante.

