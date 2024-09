C’è grande attesa per Kelly Joyce a Tale e Quale Show 2024, il varietà condotto da Carlo Conti che torna in prima serata su Rai1 con la quattordicesima edizione. Tante novità: a cominciare dai duetti, ma anche dalla giuria che dà il benvenuto ad Alessia Marcuzzi accanto a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra i concorrenti scelti quest’anno c’è anche la giovane cantautrice francese diventata famosa in tutto il mondo per il brano “Vivre la vie”. Alla sua prima esperienza televisiva italiana, Kelly Joyce è molto emozionata e per la prima dovrà confrontarsi con il mondo delle imitazioni, lei è che solitamente è abituata a salire su di un palcoscenico e cantare. Questa volta dovrà fare molto di più, visto che potrebbero anche capitarle delle imitazioni di showgirl e quindi calarsi anche nei panni di ballerina!

Paolo Limiti, ex Justine Mattera/ La showgirl: "Un colpo di fulmine per la somiglianza con Marilyn Monroe"

Una cosa è certa, Kelly Joyce è pronta a viversi in pieno l’esperienza di Tale e Quale Show: “mi sono voluta mettere alla prova uscendo dai panni di cantautrice, sono felice di aver accettato, sarà una sfida enorme”.

Kelly Joyce sarà Beyoncé a Tale e Quale Show 2024

Il debutto di Kelly Joyce a Tale e Quale Show 2024 si preannuncia uno dei più difficili della prima puntata. La cantante francese di “Vivre la vie”, infatti, dovrà confrontarsi con Beyoncè, l’unica ed inimitabile regina della musica mondiale. Un’imitazione che sulla carta sembra impossibile diciamolo, ma la cantautrice francese potrebbe sorprendere il pubblico italiano regalando una performance all’altezza delle sue capacità interpretative e vocali. La paura è tanta e proprio la voce di “Vivre la vie” durante la conferenza stampa di presentazione del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno non ha nascosto che partire proprio con l’imitazione di Beyoncé la terrorizza.

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro/ Da L'Isola dei Famosi alla laurea in Economics and Business

“Sono terrorizzata” – ha detto la cantante che però ha deciso di mettersi in gioco nel varietà di Raiuno uscendo così da quella comfort zone in cui è abituata a stare. Come sarà la Beyoncè di Kelly Joyce? E soprattutto la cantante francese colpirà la giuria?