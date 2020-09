Kelly Preston e Jett, moglie e figlio John Travolta/ “Amore e vita sempre ricordati”

Kelly Preston e Jett sono moglie e figlio morti di John Travolta, l’attore protagonista del film “Il primo padrino – Gotti” in onda giovedì 17 settembre 2020 in prima serata su Rai3. Un amore importante quello nato tra l’attrice e il sex symbol che si sono conosciuti proprio sul set cinematografico de “Gli esperti americani”. Nove anni d’amore per Kelly e John suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli: Ella, Benjamin e Jett. Non solo gioie, ma anche tanti dolori per la celebre coppia di Hollywood che ha dovuto affrontare nel 2009 la morte del primogenito Jett scomparso durante una vacanza di famiglia alle Bahamas. Il ragazzo, affetto da autismo, è morto a soli sedici anni mentre si trovava in bagno. Jett, infatti, è caduto sbattendo la testa sulla vasca da bagno a causa di una crisi epilettica o forse di un attacco cardiaco. Un lutto terribile che la coppia ha cercato di superare con la nascita di Benjamin, il secondo figlio nato appena un anno dopo la morte di Jett. Durante questi anni però sia John che Kelly non hanno mai dimenticato il loro grande amore Jett dedicandogli anche delle bellissime frasi sui social. “Al mio dolce amore Jett…sei nei nostri cuori per sempre. Mando amore a tutti i bellissimi bambini autistici e alle persone meravigliose che li amano”, ha scritto proprio la Preston sui social precisando quanto sia importante “garantire amore e rispetto ai bambini con bisogni speciali”.

Kelly Preston malattia: la morte per un tumore al seno

Purtroppo però la morte è tornata a bussare alla porta di John Travolta visto che lo scorso luglio a soli 57 anni l’attore ha dovuto dire addio alla moglie Kelly Preston. L’attrice, infatti, è morta a causa di un cancro al seno dopo due anni di lotta. Su Instagram il compagno le ha dedicato un bellissimo messaggio: “l’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT”. Anche la figlia Ella ha voluto ricordare l’amata mamma: “non ho mai incontrato nessuna persona coraggiosa, forte, bella e amorevole come te. Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti o di essere mai stato in tua presenza, concorderà sul fatto che avevi un bagliore e una luce che non smetteva mai di brillare e che rendeva immediatamente felici tutti quelli che ti circondavano. Grazie per essere stata lì per me. Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita una cosa meravigliosa e so che continuerai a farlo sempre. Ti voglio tanto bene mamma”.



