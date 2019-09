Kerima Simula, chi è moglie Claudio Lippi/ “Ci sarò sempre per te. Ti voglio bene…”

Kerima Simula, moglie di Claudio Lippi, ha fatto una sorpresa al marito in occasione della sua intervista a “Vieni da me”. «Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Sono contenta che siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mia. Sappi che ci sarò sempre per te. Tu hai un entusiasmo migliore di quello di 36 anni fa. Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene. Non piangere, sorridere e crederci sempre». La sorpresa ha fatto commuovere il celebre conduttore: «Ho sempre avuto una grande forza: non vergognarmi di piangere per gioia. Non mi accompagna quando lavoro, ha fatto una cosa… Avete un dvd?». Ma Claudio Lippi ha accennato da Caterina Balivo dell’amore tormentato con la moglie. «Le devo buona parte del dimagrimento, mi ha fatto stare meglio anche dal punto di vista fisico. Ci siamo divorziati con dolore. Lei ha fatto da mamma e papà con Federica, ma non le ha mai parlato male di me. Non ho parole per ringraziarla».

KERIMA SIMULA, CHI È MOGLIE CLAUDIO LIPPI

Claudio Lippi ha spiegato che ad un certo punto aveva capito di stare bene da solo. Poi però ha appreso altro. «Mi sono accorto che è brutto non condividere la vita con chi conosce tutti i tuoi difetti». E Kerima Simula lo ha riaccolto a casa sua. «Siamo andati in Comune con nostra figlia, il suo compagno e nostra nipote. Dirle di nuovo sì mi ha fatto rinascere». E poi le ha fatto una dichiarazione d’amore molto tenera e romantica. «Panni da lavare? Spero di sporcarne tanti insieme a lei». I rapporti dunque sono tornati quelli di prima. La loro relazione è sempre stata lontana dai riflettori, ma non è stata facile. I due si sono sposati nel 1989 e lo sono stati per cinque anni, poi il divorzio burrascoso e i gravi problemi di salute. Il divorzio è arrivato qualche anno dopo, poi nel 2000 il riavvicinamento. I due hanno una figlia, Federica, che qualche anno fa li ha resi nonni di Mya Summer.

