Kevin Bortuzzo, chi è il fratello di Manuel/ Auguri in diretta a GF Vip? “Compleanno”

Forse non tutti sanno che Manuel Bortuzzo ha un fratello. Lui si chiama Kevin, ed è il fratello minore del gieffino. Il loro è un rapporto molto forte, tanto che sui social Kevin posta molto spesso foto insieme a Manuel, con tanto di frasi di affetto e incoraggiamento. Questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, potrebbe esserci una dedica speciale di Manuel a suo fratello in quanto è oggi per lui un giorno importante: è, infatti, il suo compleanno.

A farlo sapere è stato proprio Kevin sul suo profilo Instagram con l’ultimo post pubblicato: “Buongiornoo grazie a tutti degli auguri ora rispondo a tutti”, ha scritto il ragazzo. Kevin non fa sapere quanti anni ha, cosa che potrebbe svelare suo fratello maggiore in diretta su Canale 5 nel fargli gli auguri.

Kevin Bortuzzo pronto a fare una sorpresa a suo fratello Manuel al Grande Fratello Vip?

Non conosciamo molto di Kevin Bortuzzo, il fratello minore di Manuel. Ciò che sappiamo arriva proprio dal suo profilo Instagram, dove il giovane fa sapere di essere un nuotatore, proprio come Manuel. La passione per questo sport, d’altronde, potrebbe essergli stata trasmessa proprio dal fratello. È probabile che, nel corso delle prossime puntate, Kevin entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa, il che sarebbe un momento molto toccante per i telespettatori a casa oltre che per lo stesso Manuel.

