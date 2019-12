Kevin Prince Boateng, marito Melissa Satta/ Una crisi ormai archiviata, ma…

La crisi per Kevin Prince Boateng e Melissa Satta è ormai archiviata. La coppia ha trascorso infatti le vacanze di Natale in montagna, insieme al figlioletto Maddox, regalando a tutti i fan diversi scatti a due o a tre. Nella prima foto di famiglia li vediamo tutti e tre con lo stesso pigiama scozzese e rosso. La Satta indossa anche delle finte orecchie di renna e non manca di certo nemmeno il Bouledog francese della coppia. In un altro scatto li troviamo invece con outfit del tutto diversi: Boateng indossa un maglione blu navy, un cappello a tinta e dei pantaloni gessati. Maddosi invece un maglioncino natalizio con tanto di cappello da piccolo babbo Natale, mentre Melissa ripropone pantaloni a quadrettoni rossi e un maglioncino nero. Tuttavia, è l’ultimo scatto a mettere a tacere in via definitiva qualsiasi aria di tempesta a casa ‘Satteng’: Boateng e Melissa posano di fronte allo specchio del bagno, lei si trucca in accappatoio e mostra qualche dettaglio del decolleté, impreziosito da tre diversi tipi di collane con ciondolo. Lui, a petto nudo, guarda intensamente verso la sua immagine allo specchio. “Sai, ho solo bisogno di stare nei dintorni dell’amore. Tutto qui”, scrive lui. Clicca qui per guardare la foto di Kevin Prince Boateng e Melissa Satta.

Kevin Prince Boateng, marito Melissa Satta: la Svizzera per le vacanze

Ancora Svizzera, vacanze e lontano dal mondo del calcio: Kevin Prince Boateng non ha terminato di certo le sue vacanze natalizie, che lo vedono diviso fra gite sulla neve con moglie e figlio e balli sfrenati nelle baite. Anche se in realtà, ci svelano le Storie del calciatore, è Melissa Satta a scatenarsi al ritmo di Sirtaki. Oggi, domenica 29 dicembre 2019, Melissa Satta sarà invece ospite de Il Campionato fa 90 che andrà in onda nella prima serata di Rai 2. Intanto sembra che il giocatore ghanese abbia archiviato in via definitiva quanto accaduto nei giorni scorsi, quando qualche tifoso ha sottolineato come negli ultimi tempi le reti scarseggino per i Viola. “Vacanze tanter e pochi goal (purtroppo)”, ha scritto qualcuno, a cui Boateng ha risposto solo con tre emoji, indicandogli di fare silenzio. Gli ammiratori a questo punto si sono divisi, fra chi ha consigliato al commentatore sconosciuto di farsi una vita e chi invece ha bacchettato ancora Boateng: “Non ha mica tutti i torti. Te lo ha detto anche educatamente, quindi guarda di fare meno il ganzo”; “nessuno contesta il tuo sacrosanto diritto di andare in vacanza ma un minimo di tatto in un momento come questo, sarebbe auspicabile”; “Se vuoi il silenzio sconnetti i social o lascia il calcio”; “Tutti noi Viola possiamo pure stare zitti, ma non aiuti di certo le partite con il tuo atteggiamento. Lo sapevamo che non eri un acquisto importante, dato che è dai tempi di Las Palmas che non fai molti goal, ma ti pensavamo più dedito alla squadra, mentre in campo appari svogliato e da 5”. Clicca qui per guardare la foto di Kevin Prince Boateng e leggere i commenti.

Nei dintorni dell’amore

Visualizza questo post su Instagram You know,I just need to be around love.Thats all ❤️ Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 27 Dic 2019 alle ore 2:48 PST

Sulla neve in famiglia

Visualizza questo post su Instagram Warm jackets for a cold winter ❄️ @freedomdayofficial #freedomday #adv Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 22 Dic 2019 alle ore 9:04 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA