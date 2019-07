Kevin Prince Boateng, video “Bella Vita”/ Il calciatore-rapper lancia nuovo singolo

La “Bella Vita” di Kevin-Prince Boateng in un video. Il calciatore è tornato a vestire i panni di rapper in attesa di conoscere il suo futuro. Ha infatti lanciato il nuovo singolo con il nome d’arte “Prin$$ Boateng”, anche se aveva già debuttato nel mondo della musica con il brano “King” uscito nell’agosto dell’anno scorso. La canzone fu subito presa d’assalto dai tifosi e appassionati, quindi Boateng ha deciso di riprovarci collaborando con Ty Elliot. Il nuovo singolo del calciatore rapper è destinato al successo quest’estate. Il suono è quello del momento, lo stile e il flow sono suoi. Poche ore fa Kevin Prince Boateng, che ha salutato il Barcellona dopo il prestito di sei mesi, ha pubblicato su YouTube il suo nuovo singolo “Bella Vita”. La canzone era stata annunciata dallo stesso centrocampista attraverso i propri canali social. Ha scelto un titolo eloquente lui che è uno dei calciatori più chiacchierati nelle cronache rosa.

KEVIN PRINCE BOATENG, VIDEO “BELLA VITA”

Nota la sua relazione con Melissa Satta, finita nei mesi scorsi. Dal loro amore è nato il piccolo Maddox Prince. La musica però è una passione di famiglia, visto che anche il fratello Jerome si era cimentato in passato con il rap. Comunque erano note le abilità di Boateng anche come showman dentro e fuori dal campo. Nel frattempo circolano le voci di calciomercato sul suo futuro. Sfumato il riscatto del Barcellona, è tornato al Sassuolo. Con il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali, riporta SkySport, è pronto a valutare insieme la situazione. Ma in questa sosta estiva l’ex calciatore del Milan si sta anche dedicando ad una delle sue grandi passioni. Poca fortuna nella parentesi al Barcellona, uno dei trasferimenti più inverosimili degli ultimi anni: Boateng non ha trovato spazio in Spagna, ma ora in attesa di una nuova soluzione si dedica alla musica e fa la “Bella Vita”.





