Kevin Prince Boateng, marito Melissa Satta/ Video: anche lui colpito da razzismo

Kevin Prince Boateng ha deciso di parlare e di rivelare come ha vissuto sulla sua pelle tanti episodi di razzismo. All’indomani delle manifestazioni sportive in ricordo di George Floyd, il calciatore del Besiktas ha scelto di vuotare il sacco e spiegare il proprio punto di vista. “Perchè si deve giudicare una persona dal suo aspetto?“, ha detto a Sky Sport News, “ancora oggi a me capita di continuo: quando cammino per la strada, le persone attraversano dall’altra parte e mi guardano in modo strano quando guido una macchina. La Polizia mi ferma senza motivo. Forse perchè sono un ragazzo di colore con tatuaggi e una buona macchina”. Nel corso della sua carriera, Boateng ha vissuto proprio ogni genere di situazione e ha ricevuto qualsiasi tipo di insulto. Lo hanno chiamato ‘scimmia’, insultato i suoi affetti, lanciato delle banane, minacciato di riportarlo nel suo Paese, “Che mi avrebbero lavato perchè ero sporco. Quando ero giovane ho anche pianto, ma adesso no, non più: sono sufficientemente forte”. Il pensiero di Boateng è andato poi a tutti coloro che ancora oggi temono di dire qualcosa di troppo o in modo errato, temendo per il proprio contratto o di perdere uno sponsor. “Non ha senso di esistere un sentimento del genere”, conclude, “il gesto dei calciatori di riunirsi in queste ore e di manifestare pubblicamente mi ha fatto piacere. Sicuramente è qualcosa di bello, ma si può e si deve fare di più”. Clicca qui per guardare il video di Kevin Prince Boateng.

Kevin Prince Boateng, marito Melissa Satta: sono davvero innamorati?

Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta hanno ritrovato l’amore oppure no? Prima dell’anno in corso, alcuni giornali di gossip hanno parlato della possibilità che il calciatore e l’ex Velina avessero ritrovato la loro antica intesa. La conferma del ritorno di fiamma dopo tutto era arrivata già su Instagram, grazie a un mazzo di rose fotografato e condiviso sul suo profilo dalla Satta. “Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati”, ha detto la showgirl mesi fa al settimanale Gente, “Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia. Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro”. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Melissa Satta sarà una delle protagoniste di Verissimo – Le Storie: verrà trasmessa in replica un’intervista precedente al ritorno di fiamma con l’ex marito. In quei mesi, la frattura fra il calciatore e l’ex volto di Striscia la Notizia era ancora fresca e si pensava che la separazione sarebbe durata per sempre. “Non sempre le cose vanno come vorremmo”, ha scritto la Satta nelle Stories per annunciare il lieto evento, “ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe o puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta”.

